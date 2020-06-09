В Азербайджане увеличился сбор зерновых культур

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане сбор зерновых культур завершился на 11,4 процента, сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Так, по состоянию на девятое июня на площади 115,33 тысячи гектаров был проведен сбор ячменя (114,47 тысячи гектаров) и пшеницы (0,86 гектара).

В целом, на сегодняшний день с полей собрано 344,55 тысячи тонн продукции, из которых 341,86 тысячи тонны – ячмень, и 2,7 тысячи тонн - пшеница. Средняя урожайность по ячменю составляет 29,9 центнера на гектар, по пшенице - 31,4 центнера на гектар. В настоящее время в 36 районах, в основном в Аранской области, частично в Аранской части предгорных районов, продолжается сбор зерновых культур.

До сегодняшнего дня самая высокая урожайность наблюдалась в Сабирабадском районе. Средняя урожайность ячменя в районе составляет 38,1 центнера на гектар. Высокая урожайность наблюдается и на ячменных полях Сальянского (38 центнеров на гектар), Имишлинского (37,9 центнера на гектар), Саатлинского (37,8 центнера на гектар), Самухского (37,8 центнера на гектар), Агдамского (36,7 центнера на гектар) и Тертерского (34,2 центнера на гектар) районов.

В процессе сбора участвуют 1154 комбайна, из которых 419 - комбайны, находящиеся на балансе районных подразделений ОАО ”Агролизинг". Кроме того, лизинговой компанией было поставлено 186 комбайнов Аранской зоны в горные районы. В процессе сбора также задействовано 549 комбайнов, находящихся в собственности физических и юридических лиц. Всего в процессе сбора планируется задействовать более 1700 комбайнов.

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане на площади 1,01 миллиона гектаров был проведен осенний сев зерновых культур. На 641 тысяче гектаров была посажена пшеница, на 369,24 тысячи гектаров - ячмень.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)