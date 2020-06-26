БАКУ /Trend/ - Расширяется география экспорта азербайджанской хурмы, об этом сообщил Trend глава Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов.

По словам Гадирова, в 2020 году экспорт планируется в Словакию, Чехию и некоторые европейские страны.

Он отметил что , в мае первая партия хурмы была экспортирована в ОАЭ. Доход от экспорта составил 100 тысяч манатов", - напомнил он.

Как подчеркнул Гадиров, на текущий момент ожидается поставка второй партии хурмы в ОАЭ, которая должна осуществиться в конце июня.

Он отметим что, с мая 2020 года продажи хурмы на внутреннем рынке страны резко возросли.

По его словам, в мае продажи хурмы увеличились более чем в два раза, относительно мая 2019 года. На внутреннем рынке страны за 2019 год было продано 20 367 тонн хурмы. Спрос на данный продукт значительно вырос, а цены остались неизменными.

"В прошлом году было посажено несколько тысяч саженцев хурмы. В текущем году мы планируем улучшить качество производимой хурмы и увеличить объемы",- подытожил он.

Напомним, что Ассоциация производителей хурмы была создана в августе 2017 года по инициативе предпринимателей и при поддержке министерства экономики Азербайджана.

Основными задачами Ассоциации являются увеличение производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, а также расширение географии зарубежных поставок. Доход от экспорта в 2019 году существенно превысил доходы за 2018 год, составив 114 миллионов долларов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова )

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