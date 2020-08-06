SBF рассмотрит потенциал Туркменистана для сингапурских компаний

БАКУ /Trend/ - Сингапурская бизнес-федерация планирует в ближайшее время организовать вебинар по Туркменистану для того, чтобы больше рассказать о потенциале страны сингапурским компаниям, сообщил Trend главный исполнительный директор SBF Хо Мэн Кит.

"Сингапурская бизнес-федерация надеется на более тесное сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Туркменистана в ближайшем будущем", - добавил Хо Мэн Кит.

Хо Мэн Кит отметил, что Туркменистан обладает большим потенциалом и предлагает множество деловых возможностей для зарубежных инвесторов.

"Благодаря своему стратегическому расположению страна предлагает богатые природные ресурсы газовых и нефтяных месторождений, что выгодно многим инвесторам. Помимо хлопка и природного газа, страна также богата нефтью, серой, йодом, солью, бентонитовыми глинами, известняком, гипсом и цементом—все это потенциальные ресурсы для химической и строительной промышленности", - сказал генеральный директор SBF.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в рамках туркмено-сингапурского бизнес-форума в Сингапуре состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Сингапурская Деловая Федерация (SBF) - это высшая деловая палата, отстаивающая интересы Сингапурского делового сообщества в области торговли, инвестиций и производственных отношений. Она представляет 27,200 тысяч компаний, а также ключевые местные и зарубежные деловые палаты.

Автор: (Джейла Алиева. Редактор:)

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