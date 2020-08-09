Анализ рынка труда в Азербайджане становится более доступным

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта первого модуля "Мониторинг рынка труда", на основе немецкого опыта и при помощи экспертов немецкой Ассоциации Nordmetall разработана концепция и создано программное обеспечение Мониторинговой системы, который размещен на сайте Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Об этом сказали Trend в пресс-службе Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей).

По словам источника, посредством опросов на предприятиях и введения данных в систему, конфедерация получает анализ качественных и количественных потребностей в квалифицированных кадрах, который впоследствии предоставляется Агентству по профтехобразованию и другим заинтересованным структурам.

"C момента запуска Мониторинговой системы примерно 80 предприятий Баку, Гянджи и Хачмаза приняли участие в опросах. К сожалению, несмотря на то, что опросы проводятся на основе анонимности, компании все еще крайне неохотно делятся информацией",- отметили в конфедерации.

"Сегодня, в период пандемии мы инициировали новый опрос, в который включили также вопросы о том, как карантин сказался на деятельности предприятий, и какие меры, по мнению предпринимателей, необходимы, чтобы поддержать бизнес",-заявили в организации.

В конфедерации подытожили что, в рамках данного модуля регулярно организуются "круглые столы" с предпринимателями Баку, Гянджи, Лянкарана и Хачмаза.

Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана была учреждена 5 марта 1999 года в Баку и прошла официальную государственную регистрацию.

Она объединяет в своих рядах свыше 1000 субъектов предпринимательства, в том числе 35 ассоциаций и союзов социально-экономического профиля.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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