Ввод очередного карьера запланирован на рудоуправлении «Алюминий Казахстана»

БАКУ /Trend/ - Осенью 2020 года ожидается ввод еще одного карьера на Аятском руднике Красноснооктябрьского бокситового рудоуправления (КБРУ) АО "Алюминий Казахстана", сообщили Trend в родительской компании АО "Алюминий Казахстана" - Eurasian Resources Group (ERG).

Так, как сообщили в компании, на данный момент на Красногорском руднике КБРУ продолжаются работы на новом карьере № 4, запасы боксита которого составляют 26 миллионов тонн.

"Первый ковш руды на объекте уже добыт, а последний, по прогнозам геологов, будет зачерпан через 20 лет. Осенью 2018 года здесь начались работы по строительству карьера № 4. Сегодня в развивающемся карьере № 4 ведут добычу два шагающих экскаватора", - сказали в компании.

В компании отметили, что на данный момент на руднике действуют три карьера - № 4, 15 и 17, на каждом из которых идет работа по добыче боксита.

"В будущем на Красногорском месторождении КБРУ планируют ввести в эксплуатацию еще один карьер – № 10. С 2024 года там начнутся подготовительные работы. К этому времени четвертый карьер уже будет на пике своего развития", - сказали в компании.

В ERG сообщили, что в текущем году ожидается ввод еще одного карьера.

"Он также будет именоваться №4, но уже на Аятском руднике КБРУ. Планируемая добыча продлится до 2031 году. Запасы боксита в этом карьере превышают 11,5 миллиона тонн", - сказали в компании.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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