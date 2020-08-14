Центробанк: В Иране подешевеет иностранная валюта

БАКУ /Trend/ - В Иране подешевеет иностранная валюта, в частности доллар США.

Об этом сказал гендиректор Центробанка Ирана Абудлнасир Химмети, передает в субботу Trend со ссылкой на информационный портал банка.

По его словам, в настоящее время реальная стоимость иностранной валюты, в особенности доллара, значительно ниже, чем нынешняя цена на рынке.

"Стоимость доллара стала ценным индексом в экономике Ирана. Мы используем все возможности, чтобы в стране подешевела иностранная валюта и образовался баланс", - подчеркнул Химмети.

Он добавил, что одних усилий Центробанка в данном направлении недостаточно. Многие сферы, в том числе торговая, финансовая и система юстиции должны внести свой вклад в эту работу.

Отметим, что в последнее время иностранная валюта, в частности доллар и евро, в Иране подорожали. Так, согласно официальному курсу Центробанка страны стоимость доллара составляет 42 тысячи, а евро - 49 тысяч риалов.

Система Центробанка Ирана, объявляющая валютный курс банкам и обменным пунктам, называется SANA, согласно которой 1 евро стоит 267 тысяч, 1 доллар США – 230 тысяч риалов. На "черном" рынке Ирана 1 доллар США стоит 266-269 тысяч риалов, 1 евро - 229-231 тысяча риалов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)