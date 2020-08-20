В Сумгайытском технопарке начато производство ливневых решеток
БАКУ /Trend/ - Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка при министерстве экономики, ООО Azertexnolayn начал производство нового вида продукции - чугунных литых ливневых решеток, используемых на автостоянках, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.
Согласно источнику, данная продукция изготавливается по заказу из России.
Azertexnolayn производит стальные трубы различного диаметра, гидротехническое оборудование высокого давления и полиэтиленовые трубы различного диаметра специального назначения как для внутреннего, так и внешнего рынка.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
В Азербайджане за последние сутки выявлено 139 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 148 человек
Комментарии Хикмета Гаджиева о новой Стратегии национальной безопасности Армении опубликованы в болгарской прессе
КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на предоставление услуг для сооружений компримирования природного газа
Ученые-азербайджанцы, проживающие за рубежом, проведут в UNEC тренинги в связи с дистанционным обучением (ФОТО)