Иранская компания заинтересована в поставках рыбной продукции в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Иранская рыбоводческая и рыболовная компания "Шилат" заинтересована в поставках своей продукции на туркменский рынок, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал "Туркменпортал".

Сообщается, что в списке продукции, которую компания хочет поставить в Туркменистан отмечаются разные виды икры и рыбы, корма для рыб, а также рыбий жир в составе Омега-3 сиропа.

Помимо этого, компанией было выражено желание создать Торгово-выставочной дом морепродуктов в Туркменистане.

В сообщении отмечается, что иранская компания стремится к сотрудничеству с деловыми кругами Туркменистана по вопросам технологической и технической поддержки организации рыбных хозяйств, инженерно-технического обслуживания мест выращивания морепродуктов и рыб, а также развития аквакультуры.

Две страны накопили большой опыт совместной работы. Это как реализованные, так и планируемые проекты, призванные способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Ближнего Востока.

Отметим, что Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. В последние годы совместно реализован ряд крупных экономических проектов. Помимо пограничных газопроводов, совместными усилиями была построена плотина "Достлук" (Дружба).

(Автор: Джейла Алиева. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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