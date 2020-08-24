Расширяется экспорт азербайджанских компаний

Бизнес 24 августа 2020 16:22 (UTC+04:00)
Расширяется экспорт азербайджанских компаний

БАКУ /Trend/ - С начала 2020 года азербайджанская продукция была представлена на международных выставках в трех зарубежных странах, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Так, на международной продовольственной выставке Prodexpo 2020, проходившей 10-14 февраля 2020 года в Москве, на едином стенде Made in Azerbaijan были представлены продукты более 30 азербайджанских компаний, работающих в пищевой, плодоовощной, вино-водочной сферах, в области выращивания и переработки орехов, чая, изготовления кондитерских изделиях и других. В рамках выставки азербайджанские компании подписали контракты на экспорт в Россию различных видов фруктов, овощей, фруктовых соков и концентратов, вин и других алкогольных напитков, орехов и другой продукции на сумму 14 миллионов манатов, в рамках которых на сегодняшний день экспортировано продукции больше, чем на 10 миллионов манатов.

Мероприятия, осуществляемые в целях увеличения экспорта ненефтяной продукции, расширения географии экспорта азербайджанской продукции и продвижения бренда Made in Azerbaijan, будут продолжены в зависимости от ограничений, связанных с пандемией Covid-19. Тем не менее, до конца года планируется участие еще в нескольких международных выставках.

Отметим, что участие в международных выставках и ярмарках с единым стендом страны является вспомогательным мероприятием, организованным для продвижения местной ненефтяной продукции под брендом Made in Azerbaijan.

(Автор: Эльдар Джанашвили.)

Twitter: @eldarjanashvili

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