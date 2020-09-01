Astana Hub нацелен на развитие региональных отношений в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Казахстанский "Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub" нацелен развивать отношения с регионами страны, сообщили в среду Trend в технопарке.

По словам представителя Astana Hub, несмотря на то, что культура стартапов в Казахстане зародилась относительно недавно, Astana Hub уже удалось существенно изменить экосистему в положительную сторону.

"Появилось больше хороших проектов, повысилась выживаемость стартапов благодаря снижению затрат и экспертной поддержке", - сказали в Astana Hub.

В Astana Hub отметили, что на данный момент перед технопаком стоит ряд задач,среди которых рост числа новых стартап-проектов и привлечение инвестиций.

"Согласно последним данным, при поддержке Astana Hub 31 проект прошел стадию обучения и до конца этого года планируется запустить не менее 60 стартапов. На базе технопарка также сформировалось сильное, живое и отзывчивое сообщество - и это, пожалуй, одно из фундаментальных и нужных изменений в стартап-культуре Казахстана", - сказали в компании.

Комментируя текущее состояние стартап-экосистемы в стране, в технопарке отметили исследование американского агентства Startup Genome, проведенное в 2018 году.

"Исследование показало, что одна из самых сильных сторон стартап-индустрии в столице Казахстана - это налаженные отношения между участниками сообщества. Когда основатели помогают другим основателям, общая производительность экосистемы растет", - сказали в технопарке.

В компании подчеркнули, что на сегодняшний день, согласно обновленному отчету агентства Startup Genome, среди экосистем, находящихся на стадии активации, город Нур-Султан занимает второе место по показателю быстрорастущих экосистем, опережая такие города как Франкфурт, Каир, Манила, средне-восточный регион Ирландии и т.д.

В технопарке также подчеркнули, что на данный момент Astana Hub нацелен развивать отношения с регионами страны, чтобы в совокупности по всему Казахстану сформировать цепочку реагирующего стартап-сообщества.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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