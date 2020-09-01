На рынках России наблюдается большой спрос на турецкие электротовары

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года экспорт электротоваров из Турции в Россию возрос на 10,84 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 96,123 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

При этом в июле 2020 года экспорт электротоваров из Турции в Россию сократился на 0,12 процента по сравнению с показателем июля 2019 года и составил 17,246 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-июле 2020 года экспорт электротоваров из Турции на мировые рынки сократился на 9,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,698 миллиарда долларов.

Экспорт электротоваров составляет 6,3 процента от общего экспорта страны за этот период.

В июле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки электротовары на сумму 988 миллионов долларов, что на 4,3 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт электротоваров в июле 2020 года составил 6,6 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июль 2019 - июль 2020) Турция экспортировала электротовары на сумму 10,614 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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