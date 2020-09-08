Показатели ЗАО AzerGold растут быстрыми темпами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ЗАО AzerGold, успешно представляющее горнодобывающую промышленность в ненефтяном секторе страны, добилось значительных успехов по многим направлениям с момента начала деятельности, о которых говорят и выросшие высокими темпами показатели ЗАО за восемь месяцев текущего года.

Об этом сообщили Trend в ЗАО AzerGold.

"Так, за последние 8 месяцев компанией было добыто 39 312 унций основного экспортного продукта – золота, что больше изначально планируемого объема на 4 752 унции (14 процента). Показатели добычи удалось повысить благодаря оптимизационным работам в производстве и внедрению новых технологических методологий",-отмечается в ЗАО.

Как известно, за последние восемь месяцев текущего года золото прочно утвердило свои позиции среди тройки основных экспортных продуктов ненефтяного сектора страны. Увеличение объемов добычи Акционерным Обществом и рост цен на золото на мировых биржах способствовали также и увеличению объема валюты, привлеченной в экономику страны в результате экспортных операций. Так, за 8 месяцев текущего года в результате экспорта драгметаллов со стороны ЗАО “AzerGold” было выручено 68,5 миллиона долларов США (116,4 миллиона манатов). Таким образом, сумма дохода от продажи золота и серебра за 8 месяцев текущего года на 32 процента, или 16 миллионов долларов США (28 миллион манат) превышает аналогичные показатели прошедшего года.

За отмеченный период Акционерным Обществом в госбюджет страны было выплачено налогов в размере более чем 6 миллиона манатов (из них 4,8 миллиона манатов - в виде налогов, 1,2 миллиона манатов - в Государственный фонд социальной защиты). В целом, размер налогов, выплаченных ЗАО за весь период деятельности, составляет 36,7 миллиона манатов (из них 31,6 миллиона манатов – в виде налогов, 5,1 миллиона манатов в Государственный фонд социальной защиты).

Данные финансовые показатели – результат эксплуатации только одного месторождения («Човдар», Дашкесанский район). На данный момент ЗАО продолжает интенсивную работу в направлении подготовки к эксплуатации новых месторождений. Следует отметить, что реализация соответствующих работ на данном этапе требует достаточно крупных финансовых средств. С целью разработки новых месторождений, а также для обеспечения устойчивости и роста положительных экономических показателей компания осуществляет соответствующие капиталовложения. Данные вложения ЗАО реализует не только за счет собственной прибыли (для информации: принято решение о направлении 15 миллионов из 21 миллиона чистой прибыли компании за 2019-ый год в уставный капитал ЗАО) и государственных средств, но также и рассматривает альтернативные источники финансирования. Одним из таких источников являются облигации.

В ближайшем будущем посредством Бакинской Фондовой Биржи компания впервые планирует эмиссию облигаций. Выпуск облигаций послужит не только диверсификации инвестиционного портфеля ЗАО, но и создаст выгодные инвестиционные возможности для граждан страны и инвесторов.

Средства, вырученные от размещения облигаций, планируется направить на увеличение ресурсов месторождений «Човдар» (Дашкесанский район), «Кохнамадан» (Балакенский район) и «Гарадаг» (Шамкир-Гедабекский район), ускорение наземных эксплуатационных работ и финансирование полевых исследований по этим месторождениям. Эксплуатация отмеченных месторождений внесет свой вклад в социально-экономическое развитие данных регионов, откроет возможности для привлечения миллиардов долларов в экономику страны.

Отметим, что сопровождение деятельности компании высокой прибыльностью обеспечивает надежность и стабильность планируемых к выпуску облигаций. Облигации компании внесут вклад в долгосрочное развитие ЗАО, а также способствуют в целом развитию рынка ценных бумаг в стране.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva