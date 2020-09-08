Показатели ЗАО AzerGold растут быстрыми темпами (ФОТО)

Бизнес 8 сентября 2020 12:27 (UTC+04:00)
Показатели ЗАО AzerGold растут быстрыми темпами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ЗАО AzerGold, успешно представляющее горнодобывающую промышленность в ненефтяном секторе страны, добилось значительных успехов по многим направлениям с момента начала деятельности, о которых говорят и выросшие высокими темпами показатели ЗАО за восемь месяцев текущего года.

Об этом сообщили Trend в ЗАО AzerGold.

"Так, за последние 8 месяцев компанией было добыто 39 312 унций основного экспортного продукта – золота, что больше изначально планируемого объема на 4 752 унции (14 процента). Показатели добычи удалось повысить благодаря оптимизационным работам в производстве и внедрению новых технологических методологий",-отмечается в ЗАО.

Как известно, за последние восемь месяцев текущего года золото прочно утвердило свои позиции среди тройки основных экспортных продуктов ненефтяного сектора страны. Увеличение объемов добычи Акционерным Обществом и рост цен на золото на мировых биржах способствовали также и увеличению объема валюты, привлеченной в экономику страны в результате экспортных операций. Так, за 8 месяцев текущего года в результате экспорта драгметаллов со стороны ЗАО “AzerGold” было выручено 68,5 миллиона долларов США (116,4 миллиона манатов). Таким образом, сумма дохода от продажи золота и серебра за 8 месяцев текущего года на 32 процента, или 16 миллионов долларов США (28 миллион манат) превышает аналогичные показатели прошедшего года.

За отмеченный период Акционерным Обществом в госбюджет страны было выплачено налогов в размере более чем 6 миллиона манатов (из них 4,8 миллиона манатов - в виде налогов, 1,2 миллиона манатов - в Государственный фонд социальной защиты). В целом, размер налогов, выплаченных ЗАО за весь период деятельности, составляет 36,7 миллиона манатов (из них 31,6 миллиона манатов – в виде налогов, 5,1 миллиона манатов в Государственный фонд социальной защиты).

Данные финансовые показатели – результат эксплуатации только одного месторождения («Човдар», Дашкесанский район). На данный момент ЗАО продолжает интенсивную работу в направлении подготовки к эксплуатации новых месторождений. Следует отметить, что реализация соответствующих работ на данном этапе требует достаточно крупных финансовых средств. С целью разработки новых месторождений, а также для обеспечения устойчивости и роста положительных экономических показателей компания осуществляет соответствующие капиталовложения. Данные вложения ЗАО реализует не только за счет собственной прибыли (для информации: принято решение о направлении 15 миллионов из 21 миллиона чистой прибыли компании за 2019-ый год в уставный капитал ЗАО) и государственных средств, но также и рассматривает альтернативные источники финансирования. Одним из таких источников являются облигации.

В ближайшем будущем посредством Бакинской Фондовой Биржи компания впервые планирует эмиссию облигаций. Выпуск облигаций послужит не только диверсификации инвестиционного портфеля ЗАО, но и создаст выгодные инвестиционные возможности для граждан страны и инвесторов.

Средства, вырученные от размещения облигаций, планируется направить на увеличение ресурсов месторождений «Човдар» (Дашкесанский район), «Кохнамадан» (Балакенский район) и «Гарадаг» (Шамкир-Гедабекский район), ускорение наземных эксплуатационных работ и финансирование полевых исследований по этим месторождениям. Эксплуатация отмеченных месторождений внесет свой вклад в социально-экономическое развитие данных регионов, откроет возможности для привлечения миллиардов долларов в экономику страны.

Отметим, что сопровождение деятельности компании высокой прибыльностью обеспечивает надежность и стабильность планируемых к выпуску облигаций. Облигации компании внесут вклад в долгосрочное развитие ЗАО, а также способствуют в целом развитию рынка ценных бумаг в стране.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva

Показатели ЗАО AzerGold растут быстрыми темпами (ФОТО) - Gallery Image
Показатели ЗАО AzerGold растут быстрыми темпами (ФОТО) - Gallery Image
Показатели ЗАО AzerGold растут быстрыми темпами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Показатели ЗАО AzerGold растут быстрыми темпами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
МИД Румынии о потенциале международного транспортного маршрута Черное море - Каспийское море
МИД Румынии о потенциале международного транспортного маршрута Черное море - Каспийское море
Грузия вводит новые правила въезда для иностранцев
Грузия вводит новые правила въезда для иностранцев
Туркменистан и Грузия обсудили эффективные пути перевозок и поставок грузов
Туркменистан и Грузия обсудили эффективные пути перевозок и поставок грузов
Loading Bars
Лента новостей
МИД Румынии о потенциале международного транспортного маршрута Черное море - Каспийское море Транспорт 12:33
Показатели ЗАО AzerGold растут быстрыми темпами (ФОТО) Бизнес 12:27
В Азербайджане пройдут дополнительные выпускные экзамены для более чем 20 тыс. учащихся Общество 12:26
Горнорудная компания Казахстана ведёт переговоры с потенциальными партнёрами по разработке месторождений Бизнес 12:21
Доллар укрепляется к евро в ожидании заседания ЕЦБ США 12:09
В морских операциях проекта "Карабах" примет участие флот из 26 кораблей Энергетика 12:07
В Азербайджане приостанавливается регистрация в "Виртуальной школе" Общество 12:03
В России за сутки выявили 5 099 заразившихся коронавирусом Россия 12:01
Жизни не хватит – итальянец сделал азербайджанскому музею непревзойденный подарок Культура 11:49
Совокупная прибыль в страховом секторе Азербайджана в I полугодии 2020 года снизилась Финансы 11:45
Brexit без торговой сделки с ЕС грозит усилением кризиса в здравоохранении Британии Европа 11:40
ПО «Азеригаз» планирует установить в счетчики приборы онлайн-контроля Энергетика 11:40
AccessBank объявляет тендер по закупке маршрутизаторов Cisco ISR 4431-Sec/K9 с дополнительным блоком питания Экономика 11:32
Азербайджан увеличил импорт товаров, доставленных автомобильным транспортом Транспорт 11:32
Азербайджанский режиссер вступает в борьбу за "Золотого льва" (ВИДЕО) Культура 11:29
В Туркменистане ожидается рост экспорта электроэнергии Энергетика 11:26
Активы Xalq Kapital выросли Финансы 11:25
Развитие транспортной инфраструктуры - важный аспект сотрудничества Азербайджана и Казахстана Экономика 11:23
До 1 октября банки Узбекистана отсрочили выплату кредитов на 26,5 трлн сумов Узбекистан 11:17
В Узбекистане доллар растет третий день подряд Узбекистан 11:16
Первый официальный визит спикер парламента Азербайджана совершит в Турцию Политика 11:11
Yelo Bank: Время низких процентов! Экономика 10:52
Более половины сделок на Бакинской фондовой бирже пришлись на государственные ценные бумаги Финансы 10:50
В Пакистане 12 человек погибли при обрушении шахты Другие страны 10:50
Обнародован запланированный объем посадки сахарной свеклы в Балканском регионе Туркменистана Бизнес 10:48
Азербайджанская нефть продолжает снижаться в цене Финансы 10:43
В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда Социум 10:39
Арестованные должностные лица Погранслужбы Азербайджана доставлены в суд Происшествия 10:36
В бакинском поселке Рамана продолжаются работы по благоустройству Общество 10:34
DESFA о графике подключения TAP к национальной газотранспортной системе Греции Энергетика 10:32
Туркменистан продолжает развивать цифровизацию ИКТ 10:18
Не поддержав Грузию, Армения осталась верна своей подрывной политике - депутат Политика 10:14
В Азербайджане цены на золото и серебро продолжают дешеветь Финансы 10:14
Управление образования г. Баку продлило приостановление приема граждан Общество 10:11
Нефть дешевеет на опасениях влияния коронавируса на спрос, WTI почти на 2% Энергетика 10:07
Финансовая комиссия Кнессета утвердила программу по ускорению и поддержке экономики Израиль 09:59
Посол: Иран поддерживает справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту Политика 09:57
ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 55 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Курсы евро и рубля по отношению к манату вновь упали Финансы 09:50
В Дашогузском регионе Туркменистана завершена подготовка к хлопкоуборочной страде Бизнес 09:48
Грузия вводит новые правила въезда для иностранцев Грузия 09:44
Бакинская фондовая биржа проведёт очередное размещение облигаций ЦБА Финансы 09:44
В Азербайджане завершаются тестовые экзамены по приему на работу учителей Общество 09:40
Нацбанк РК рассматривает сценарий при цене нефти в 40 долларов за баррель Казахстан 09:38
Объем перевалки грузов через турецкий порт Чанаккале превысил 2 млн тонн Турция 09:38
Локализация производства запчастей позволила компании Jam Petrochemical сэкономить $4,2 млн. Экономика 09:36
Данные по пассажирским перевозкам в новом аэропорту Стамбула за январь-август 2020 г. Турция 09:34
Медиа-платформа между Азербайджаном и Турцией чрезвычайно важна - турецкий журналист Политика 09:32
Во Франции пенсионер взорвал свой дом, пытаясь убить муху Европа 09:30
В Азербайджане изменен порядок уплаты взносов за счет госбюджета по ОМС Экономика 09:27
Создание медиа-платформы между Азербайджаном и Турцией очень важно для обеих стран - турецкий дипломат Политика 09:23
В Азербайджане зарегистрирован новый кредитный союз Финансы 09:14
Управление заповедника "Ичеришехер" приступило к работам по консервации караван-сарая "Мултани" XIV века Общество 09:13
Япония выделит $6,3 млрд на закупки вакцин от коронавируса Другие страны 08:54
Принц Гарри и Меган Маркл вернули англичанам потраченные на коттедж деньги В мире 08:41
На юго-западе Японии 77 тыс. домов остаются без света из-за последствий тайфуна Другие страны 08:23
Туркменистан и Грузия обсудили эффективные пути перевозок и поставок грузов Грузия 08:01
Литва приглашает Азербайджан к партнерству в сфере грузоперевозок по маршруту Европа-Китай Транспорт 08:00
64 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 07:53
Нефтехимическое производство в Иране выросло на 6% за первые 5 месяцев 2020 года Иран 07:47
В Китае за сутки выявлено 23 новых случая COVID-19 Другие страны 07:20
В отделении ООН в Вене в сентябре стало расти число заразившихся коронавирусом В мире 06:55
Три кандидата зарегистрировались для участия в выборах лидера правящей в Японии партии Другие страны 06:29
Делегация ОАЭ может впервые посетить Израиль с официальным визитом 22 сентября Израиль 05:54
Суд отклонил апелляцию экс-президента Эквадора на решение по делу о коррупции В мире 05:26
Тела шести человек обнаружили на северо-западе Колумбии Другие страны 04:50
Министра труда Словакии отправили на карантин из-за заражения его подчиненного Европа 04:23
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм В мире 03:04
Площадь пожаров в Калифорнии с начала года превысила рекордные 881,4 тыс. га США 02:01
В Польше открывается 30-й Экономический форум Европа 01:31
Колонна снабжения сил коалиции подорвана под Багдадом Арабские страны 01:09
Заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Турцией и Ираном пройдет 8 сентября Турция 00:50
В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом Россия 00:26
Трамп считает, что американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре США 00:02
В Азербайджане возобновляется свободное передвижение между Баку и регионами Общество 00:01
Экспорт газа из Ирана вырос на 88 процентов за последние семь лет Иран 7 сентября 23:42
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 252 тысячи Турция 7 сентября 23:32
В Узбекистане выявлено 312 новых случаев заболевания COVID-19 Узбекистан 7 сентября 23:25
Амиран Гамкрелидзе: После восьмидневного карантина гражданам Грузии рекомендуется применять определенные ограничения Грузия 7 сентября 23:20
Сокращаются объёмы экспорта турецкого автопрома во Францию Турция 7 сентября 23:00
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 7 сентября 22:35
В Монголии выявили третий случай смерти от бубонной чумы Другие страны 7 сентября 22:22
Совершивший теракт в Стамбуле приговорен к пожизненному заключению Турция 7 сентября 21:38
В 80 стран мира планирует экспортировать сельхозпродукцию Казахстан Казахстан 7 сентября 21:22
Министр иностранных дел Швейцарии назвал целью визита в Иран укрепление отношений и доверия Иран 7 сентября 21:19
COVID-19: 4 новых решения правительства Грузии Грузия 7 сентября 21:14
ВОЗ не рекомендует снижать срок самоизоляции для контактировавших с заболевшими COVID-19 В мире 7 сентября 21:05
В азербайджанской армии высокий уровень патриотизма, боевой дух и воля к победе — депутат Политика 7 сентября 20:57
На заседании ПАСЕ поднят вопрос в связи с переселением армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана Политика 7 сентября 20:38
Названы формы регулирования плотности учащихся в школах Азербайджана Общество 7 сентября 20:28
В Азербайджане опубликовано расписание школьных телеуроков на завтра Общество 7 сентября 20:24
В первом полугодии 2020 года активы страхового сектора Азербайджана незначительно изменились Финансы 7 сентября 20:23
TƏBİB о причинах сегодняшнего малого числа выявленных заражений коронавирусом в Азербайджане Общество 7 сентября 20:22
Продолжительность школьных уроков останется прежней - минобразования Азербайджана Общество 7 сентября 20:15
Азербайджанский народ горд высоким уровнем патриотизма военнослужащих — депутат Политика 7 сентября 20:05
Из-за пандемии в вузах Азербайджана могут быть существенно смягчены условия приема — эксперт Общество 7 сентября 19:12
Азербайджанцы удостоены награды на международном фестивале "Сад культур -2020" Культура 7 сентября 19:00
ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, желающим учиться на архитектора Общество 7 сентября 18:57
Азербайджанская пианистка выступит с концертом в Kulturstall auf dem Gutshof в Берлине Культура 7 сентября 18:49
Молодежь Азербайджана готова защищать Родину — брат героически погибшего военнослужащего Общество 7 сентября 18:48
Все новости