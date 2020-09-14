Уверен, что призыв Президента Азербайджана к предпринимателям, живущим в зарубежных странах возымеет еще больший эффект — министр экономики

БАКУ /Trend/ - Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул необходимость расширения деятельности Сумгайытского химического промышленного парка.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров, комментируя открытие Центра профессионального образования при Сумгайытском химическом промышленном парке с участием Президента Ильхама Алиева.

Он отметил, что на территории парка площадью свыше 500 гектаров свободно только 65 гектаров.

"К этой территории проявляется большой интерес. Уверен, что призыв, сделанный сегодня Президентом Азербайджана к действующим в стране, живущим за границей предпринимателям, зарубежным инвесторам, будет иметь еще больший эффект", - сказал Микаил Джаббаров.

Отметим, что здание Центра профессионального образования предусмотрено для обучения 500 студентов. Оно состоит из шести корпусов, где имеются 23 учебных класса, 13 лабораторий, актовый зал на 154 человека, столовая на 184 места, библиотека, компьютерный кабинет, спортивный зал и 24 административных кабинета.

В настоящее время в Центр профессионального образования осуществляется прием студентов на 2020-2021 учебный год по специальностям операторы токарных и фрезерных станков, станков с программным управлением, электромонтеры по обслуживанию и ремонту электрического оборудования, мастер по монтажным работам в промышленности, веб-дизайнер и специалист по программному обеспечению.

Учебная программа центра подготовлена с учетом международной практики. К процессу обучения привлечены специалисты резидентов Сумгайытского химического промышленного парка. 80 процентов занятий по специальным дисциплинам будут проводиться со студентами на предприятиях Сумгайытского химического промышленного парка. Кроме того, для организации практических занятий в центре установлены стенды с учебным оборудованием.

Индустриализация является важной составной частью экономической политики Президента Ильхама Алиева. Основная цель заключается в расширении доли местной продукции в удовлетворении спроса, повышении экспортного потенциала, еще большем сокращении зависимости от нефтегазового фактора в целом. Успехи этой стратегии можно видеть на примере Сумгайытского химического промышленного парка из статистики, отражающей реальные цифры. Так, если в первой половине 2019 года там была произведена продукция на 258 миллионов манатов, то за соответствующий период 2020 года – вдвое больше – на 534 миллиона манатов. Экспорт же увеличился в сравнении с показателем первых 6 месяцев 2019 года (121 миллион манатов) в 1,5 раза и составил в первой половине 2020 года 182 миллиона манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)