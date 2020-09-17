В США заявили, что вынесут решение о покупке TikTok в ближайшее время

Администрация США вынесет решение относительно предложения компании Oracle о приобретении американского сегмента TikTok в самое ближайшее время. Это, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, подтвердила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Решение у нас будет в кратчайшее время", - пообещала официальный представитель американского лидера. Вдаваться в детали она отказалась, указав, что не хочет "опережать президента" США Дональда Трампа. Правительство Соединенных Штатов "заботится о защите [персональных] данных и безопасности американских граждан", подчеркнула Макинэни.

Трамп во вторник пообещал, что американские власти "очень скоро" примут решение по означенному вопросу. В понедельник компания Oracle на своем сайте подтвердила прозвучавшее ранее заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что она "является участником предложения", представленного компанией ByteDance.

Президент США объявил 31 июля, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку о приобретении этой социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе ее работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов. Опасения вашингтонской администрации в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории. Затем Мнучин уточнил, что крайний срок принятия решения по сделке - 20 сентября.