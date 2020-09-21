Внешнеторговый оборот Азербайджана продолжает сокращаться

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 16,57 миллиарда долларов США, что на 27,6 процента меньше аналогичного показателя 2019 года, передает Trend со ссылкой на ежемесячный отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 9,88 миллиарда долларов, что составило сокращение экспорта в годовом исчислении на 26,8 процента. Удельный вес экспорта за год увеличился на 0,59 процентных пункта, до 59,62 процента от общего объема внешнеторгового оборота.

Импорт в Азербайджан за январь-август 2020 года составил 6,69 миллиарда долларов США, сократившись относительно аналогичного периода прошлого года на 28,6 процента. Удельный вес импорта в общей сумме товарооборота сократился на 0,59 процентных пункта, до 40,38 процента от общего объема.

Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократилось на 22.9 процента, но тем не менее осталось положительным, составив 3,189 миллиарда долларов США.



(Автор: Фидан Бабаева)

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