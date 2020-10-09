Семь крупных инвестпроектов реализуются в районе Байтерек Западно-Казахстанской области

Семь крупных инвестиционных проектов реализуются в районе Байтерек Западно-Казахстанской области на общую стоимость 123,9 миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ», передает в пятницу Trend.

Одним из проектов является строительство тепличного комплекса. ТОО «World Green Company» строит современный тепличный комплекс по выращиванию томатов и огурцов в Мичуринском сельском округе. Стоимость проекта - 13 миллиардов тенге. Дата запуска в эксплуатацию – 4-й квартал 2020 года.

«Также строится новый кирпичный завод от ТОО «134» в Рубежинском сельском округе производительностью 30 миллионов штук кирпича в год. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда тенге. Дата запуска – 4-й квартал 2020 года. Также идет строительство центра хранения и размещения виртуальных данных в Белесском сельском округе, размещение и обслуживание интернет-площадок, дата-центра Уральского технопарка «Дата-центр», ТОО «АГРО-ЭНЕРГИЯ» мощностью 225 МВт, стоимостью 9,5 миллиарда тенге. Дата запуска – 2020 год», – рассказал аким района Марат Токжанов.

Кроме того, идет строительство склада овощей и фруктов мощностью 13 тысяч тонн в год в оптово-распределительном центре ТОО «Bayston» в Январцевском сельском округе. Стоимость инвестпроекта – 2,5 миллиарда тенге. Запуск в эксплуатацию – 2022 год.

Еще одним крупным инвестпроектом стало строительство завода по производству жидкого метанола ТОО «Жаик Петролеум ЛТД» в Белесском сельском округе. Производительная мощность – 50 тысяч тонн жидкого метанола и 137 тысяч тонн компонентов дизельного топлива в год.

«Запланировано строительство логистического центра «Сырым» на границе Казахстана и России по трассе Самара-Шымкент ТОО «СП СЫРЫМ». Стоимость проекта – 300 миллионов тенге. Открытие запланировано на 2021 год. Реализация всех этих проектов позволит открыть новые рабочие места и улучшить социально-экономическое развитие района», – отметил руководитель района.