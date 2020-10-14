Туркменистан и Пермский край РФ определяют новые сферы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Пермский край Российской Федерации рассмотрели возможность проведения онлайн-встречи представителей деловых кругов Пермского края с членами Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана для определения новых сфер сотрудничества.

Как сообщает Trend со ссылкой на газету «Туркменистан: Золотой век», рассмотрения прошли в рамках встречи генконсула Туркменистана в Казани (РФ) Атадурды Байрамова с губернатором региона Дмитрием Махониным.

Отмечается, что губернатор Пермского края отметил позитивную динамику взаимодействия с Туркменистаном.

Как ранее сообщало Trend министерство иностранных дел России, Туркменистан и Россия готовятся к подписанию программы экономического сотрудничества на 2020–2022 годы.

Вышеупомянутая программа определит приоритетные направления взаимодействия в таких сферах, как энергетика, транспорт, строительство, сельское хозяйство.

В целом, важную роль для развития торгово-экономических отношений двух стран играет Межправительственная российско-туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК) и функционирующая при ней Группа высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций.

Для развития торгово-экономического взаимодействия между странами было подписано около 30 соглашений и договоров.



(Автор: Джейла Алиева.)

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