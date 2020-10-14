Туркменистан значительно увеличил экспорт томатов

Бизнес 14 октября 2020 14:42 (UTC+04:00)
Туркменистан значительно увеличил экспорт томатов
Подписан меморандум о реализации в Туркменистане проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций»
Подписан меморандум о реализации в Туркменистане проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций»
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