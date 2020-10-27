Текстильную фабрику построят за счёт частных инвестиций в столице Казахстана

Вопросы строительства текстильной фабрики и продовольственного супермаркета обсудили с инвесторами компании Kayaturk Group в акимате. Об этом на своей странице в Instagram написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«В городе расширяем сеть фабрик, заводов, оптово-распределительных центров и других важных объектов для горожан и города, так как на внутреннем рынке имеется спрос на данные объекты. Выпускаемую продукцию, к примеру, можно использовать при строительстве новых объектов, модернизации ЖКХ, замене инженерных сетей. Также пандемия показала нам необходимость строительства распределительных центров.

С инвесторами компании Kayaturk Group обсудили вопросы строительства текстильной фабрики и продовольственного супермаркета. Как отметил учредитель холдинга Абдул Насыр Четин, будут созданы постоянные рабочие места и налажена работа по выпуску продукции.

Помимо отдельных встреч с инвесторами также продолжаем проводить инвестсоветы. Среди одобренных на региональном инвестсовете также есть социальные, инфраструктурные, производственные, логистические и другие проекты. Строительство осуществляется за счёт частных средств. С каждым инвестором работаем в ручном режиме, снимая возникающие административные барьеры», – написал Алтай Кульгинов.