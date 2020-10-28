В 2021 г. главным приоритетом в экономической политике Азербайджана будет развитие МСБ
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Распространены кадры военной техники и вооружения, брошенных ВС Армении в боях на Губадлинском направлении (ВИДЕО)
Жительница Гадрута Евгения Бабаян призвала армянское население содействовать установлению мира в Карабахе (ВИДЕО)
Значительное продвижение ВС Азербайджана на фронте сильно беспокоит некоторые страны – иорданский генерал-майор
Мехрибан Алиева: Сколько еще невинных людей должно погибнуть от рук армянских агрессоров, прежде чем мировое сообщество перестанет молчаливо взирать на эти преступления? (ФОТО)
Граждане пишут главе государства: Результаты Ваших решительных и взвешенных шагов безмерно радуют нас
Высказывания армянской стороны о гуманитарном режиме прекращения огня - не что иное, как лицемерие - помощник Президента
В результате артобстрела Барды армянскими вооруженными силами серьезно пострадали 5 частных домов - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Освобожденные от оккупации территории Азербайджана принесут миллиарды долларов экономике страны - Вюсал Гасымлы
Неизбирательные и целенаправленные нападения Армении на мирных жителей продолжаются - помощник Президента Азербайджана
Армения прибегает к военным преступлениям в виде убийства мирных жителей, атакуя Барду реактивными ракетами - помощник Президента Азербайджана
В Армении складывается критическая ситуация и Пашинян не может никак на нее повлиять – российское издание