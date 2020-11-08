AİX участвует в развитии сегмента горнорудных компаний Казахстана

БАКУ /Trend/ - Компания Astana İnternational Exchange (AİX) осуществляет меры по развитию сегмента горнорудных компаний Казахстана, сообщили Trend в AİX.

Как сообщили в AİX, за весь период деятельности AİX к сотрудничеству были привлечены в основном, инвестиционные фонды, специализирующихся на инвестициях во фронтирные рынки и рассматривающие новые возможности в Казахстане.

"Сейчас мы развиваем сегмент горнорудных компаний, к которому проявляют интерес фонды, заинтересованные в инвестициях в перспективные геологоразведочные компании-юниоры", - сказали в AİX.

Представитель AİX напомнил, что совсем недавно были размещены первые в Казахстане "зеленые" облигации "Фонда развития предпринимательства "Даму", в рамках соглашения с ПРООН по снижению рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии. По словам представителя, "зеленые" купонные облигации размещены на сумму 200 миллионов тенге (476,7 тысячи долларов) со сроком обращения 36 месяцев.

"Цель размещения подобных облигаций - кредитование казахстанских предприятий, реализующих проекты возобновляемых источников энергии. Это активно развивающееся во всем мире направление и мы надеемся, что "зеленые" финансы покажут свою эффективность и в Казахстане. Число международных инвестиционных фондов, которые специализируются исключительно на "зеленых" проектах, с каждым годом растет, и мы рады, что у них появится возможность инвестировать в бизнес нашей страны", - сказали в AİX.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh