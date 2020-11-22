Министерство об основных показателях экономического сотрудничества Грузии и Украины

БАКУ/Trend/ - Среди приоритетных сфер двустороннего сотрудничества между Грузией и Украиной можно выделить топливно-энергетический сектор, транспорт, здравоохранение и развитие туризма, сказали Trend в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно источнику, по результатам 2019 Грузия занимает 37 место по объемам двусторонней торговли товарами с Украиной.

"В 2019 году объемы двусторонней торговли товарами составили 574 300 000 долларов США, произошло уменьшение объемов торговли на 6,4 процента. При этом экспорт товаров из Украины в Грузию составил 392,6 миллионов долларов США, падение на 18,2 процента, импорт грузинских товаров в Украине составил 181,7 миллионов долларов США, увеличение на 36 процента. Почти 55 процентов двустороннего товарооборота составляет доля аграрной продукции,"- отметили в министерстве.

Согласно министерству, одним из важных межправительственных инструментов двустороннего сотрудничества в экономической сфере является Совместная межправительственная украинско-грузинская комиссия по вопросам экономического сотрудничества, во время заседаний которой рассматривается весь комплекс актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

"В рамках упомянутой Комиссии работает двусторонняя Рабочая группа по сотрудничеству, во время заседаний которой рассматривались вопросы состояния и перспектив двустороннего сотрудничества в торговле сельскохозяйственной и пищевой продукцией, ветеринарии, селекции и семеноводства, виноградарства и виноделия, научных исследований и разработок,"-отмечает источник.

Как отметили в министерстве, с 1 октября Украинская и Грузинская стороны завершили внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Протокола между Правительством Украины и Правительством Грузии о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Грузия о свободной торговле от 9 января 1995 года, подписанного 21 мая 2019 года.

"Данный договор обеспечит увеличение возможностей для преференциальной торговли товарами, привлечению к европейским и региональным цепочкам создания добавленной стоимости," - сказали в министерстве.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)