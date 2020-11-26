Туркменистан и ЕС обсудили перспективы развития тепличных хозяйств в стране

Бизнес 26 ноября 2020 11:09 (UTC+04:00)
Туркменистан и ЕС обсудили перспективы развития тепличных хозяйств в стране
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