“Сумгайытский технологический парк” создал новую компанию
БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба Азербайджана при Министерстве экономики зарегистрировала новое юридическое лицо ООО "STP-AH".
Об этом сообщает Trend со ссылкой на ГНС Азербайджана.
Компания зарегистрирована 18 ноября по тому же юридическому адресу, что и ООО “Сумгайытский технологический парк” – в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиева города Сумгайыт.
Её уставный капитал составляет 100 тысяч манатов, а законным представителем является директор STP Рауф Атакишиев.
Сумгайытский технологический парк – это комплекс крупных заводов, специализирующихся в различных сферах производства.
Парк был введен в эксплуатацию при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева 22 декабря 2009 года. В настоящее время на 13 заводах, входящих в состав СТП, действует свыше 30 производственных площадок.
Комплекс заводов, входящих в состав СТП, выпускает широкий ассортимент продукции для нефтегазовой, строительной, энергетической и сельскохозяйственной отрасли.
К производственным направлениям СТП относятся - кабели и провода различных видов, медные и алюминиевые электротехнические прутья, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы различных размеров, трубы капельного орошения, - многофункциональные электронные электросчетчики, электрические шкафы низкого напряжения, электрические гнезда среднего напряжения, внешние распределительные установки, рубильники, распределители и прочее.
(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)
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