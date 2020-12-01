В нынешних условиях пандемии не исключено сокращение спроса на табачную продукцию

БАКУ /Trend/ - Потребление табачных изделий в период пандемии остается стабильным.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на "Азербайджанскую промышленную корпорацию", состоялось 35-е общее собрание Международной Ассоциации производителей табака (ITGA). В мероприятии, проведенном в онлайн-формате, приняли участие 174 участника с четырех континентов и 24 стран.

"В то же время в условиях нынешнего кризиса и пандемии не исключено сокращение спроса на табачную продукцию",- было отмечено на мероприятии.

По данным, наряду с такими крупными компаниями, как Japan Tobacco International, British American Tobacco, Universal Leaf Tobacco Co, Alliance One, в мероприятии приняли участие представители дочернего предприятия ОАО “Азербайджанская промышленная корпорация”- ООО "Азертутун АПК".

Онлайн-мероприятие охватило широкий спектр тем, таких как обзор глобального табачного рынка, раскрытие последних данных о производстве и прогнозов, а также анализ рынка табака, включая социально-экологический опыт.

Выступая на мероприятии, президент ITGA Абиэль Калима отметил важность взаимного сотрудничества с компаниями для устойчивости табачного сектора и защиты цепочки поставок.

Выступавшие отметили, что в условиях глобальной пандемии и углубленного экономического кризиса современный мир переживает один из самых сложных периодов.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)