Казахстан обсудил меры по оздоровлению экономики страны с ПРООН

В онлайн режиме состоялась встреча Министра национальной экономики Руслана Даленова с представителями Программы развития ООН и ее Постоянным представителем в Казахстане господином Якупом Бериш, передает Trend со ссылкой на Министерство национальной экономики Казахстана.

Глава миннацэкономики и Якуп Бериш обсудили Цели устойчивого развития ООН на 2015-2030 годы, реализацию новой Страновой программы ПРООН на 2021-2025 годы, а также вопросы преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19.

По словам министра нацэкономики, реализация новой Страновой программы на 2021 – 2025 годы является важным направлением сотрудничества Казахстана с ПРООН.

«Мы поддерживаем данную программу, которая планируется к реализации по 4-м приоритетным направлениям развития Казахстана: 1) решение проблем социальной уязвимости и неравенства; 2) повышение эффективности и усиление подотчетности учреждений; 3) содействие диверсифицированному экономическому росту; 4) борьба с изменением климата и стихийными бедствиями», - сказал Даленов.

Руслан Даленов поблагодарил ПРООН за содействие Казахстану в поддержке наиболее уязвимых слоев населения, молодежи, МСБ, повышении потенциала государственных служащих для работы в удаленном режиме в рамках фонда «Global Rapid Response Facility».

«Считаем, что меры ПРООН окажут положительный эффект для оздоровления экономики страны и поддержки малых и средних предприятий», - добавил министр.

«ПРООН ценит долгосрочное сотрудничество с Министерством национальной экономики Казахстана. Мы продолжим опираться на наши достигнутые результаты и налаженные партнерские отношения, чтобы поддержать страну в ускорении структурных преобразований, повышении ее устойчивости к будущим потрясениям по всем аспектам устойчивого развития и более эффективному восстановлению после пандемии COVID-19», - отметил Якуп Бериш, Постоянный Представитель ПРООН в Казахстане.