Завершается дипмиссия посла Южной Кореи в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Южной Кореи в Туркменистане Чин Ки Хун завершает дипломатическую миссию.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Чин Ки Хуном.

Сообщается, что в ходе встречи стороны подчеркнули высокий уровень торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также была отмечена успешная реализация крупных совместных проектов в различных секторах экономики.

Особый акцент был сделан на сотрудничество в областях культуры, образования и спорта.

Напомним, что корейские компании ведут деятельность в нефтехимической, газоперерабатывающей, автотранспортной и других отраслях Туркменистана.

Отметим, что особое место в развитии туркмено-корейских отношений занимает торгово-экономическое сотрудничество. Примером тому служат реализованные проекты строительства и модернизации нефтегазовых и газохимических комплексов, в частности полимерного завода в посёлке Киянлы Туркменистана.

Одним из результатов взаимодействия также является поставка 400 автобусов марки Hyundai (Корея), в настоящее время осуществляемая в Туркменистан в рамках проекта по модернизации транспортного парка.

Напомним, что 28 мая 2020 года в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялось видеосовещание с представителями секретариата Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея».

В ходе встречи стороны обсудили реализацию проекта под названием «Деловой совет Республики Корея и Центральной Азии».

(Автор: Джейла Алиева)

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