Состоялись обсуждения проектов бизнес-плана и бюджета на 2021 год Азербайджанской промышленной корпорации

БАКУ/Trend/ - В ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" в формате видеоконференции состоялось совещание по обсуждению проектов бизнес-плана и бюджета на 2021 год.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на "Азербайджанскую промышленную корпорацию".

«Проект бюджета на 2021 год в ближайшие дни будет представлен наблюдательному совету ОАО “Азербайджанская промышленная корпорация” для утверждения»,- отмечается в сообщении.

По данным корпорации, в онлайн-совещании приняли участие руководители центрального аппарата и дочерних предприятий корпорации.

В ходе обсуждений были подробно проанализированы фактические показатели и итоговые прогнозы текущего года, а также негативное влияние распространения пандемии COVID-19 на бизнес-среду и экономическую активность как внутри страны, так и на мировом рынке, даны ответы на возникающие вопросы.

«С учетом указанных факторов, бизнес-рисков и мер по оптимизации, а также работы, проводимой в направлении изучения новых бизнес-возможностей, дочерним предприятиям даны необходимые поручения по инвестиционному плану на 2021 год»,- говорится в сообщении.

Отметим, что 26 декабря 2017 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ о создании Открытого акционерного общества «Азербайджанская промышленная корпорация», акции которого принадлежат государству.

Целью подписания Указа является повышение эффективности управления государственным имуществом в связи с применением Указа Президента Азербайджанской Республики «Об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики», формирование системы отчетности и контроля, основанной на принципах корпоративного управления, достижение налаживания выгодных кооперационных связей между принадлежащими государству предприятиями и повышение производственного потенциала по звеньям стоимостной цепочки.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)