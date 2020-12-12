Азербайджанская продукция будет демонстрироваться на международной выставке Gulfood в Дубае

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская продукция будет демонстрироваться на международной продовольственной выставке "Gulfood 2021" в Дубае (ОАЭ), которая состоится 21-25 февраля.

Об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO).

AZPROMO приглашает предпринимателей, работающих в сфере пищевой промышленности, принять участие в выставке.

На едином стенде "Made in Azerbaijan" при поддержке министерства и организации AZPROMO будет представлена продукция азербайджанских компаний, функционирующих в сферах производства молока и молочной продукции, меда, фундука, фруктовых соков, кондитерских изделий, овощей и консервов, сухофруктов и хурмы.

Подробную информацию об условиях участия в выставке можно получить на официальных интернет-страницах министерства экономики и AZPROMO.

(Автор: Фидан Бабаева)