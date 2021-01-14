2020 год был благоприятным для плодоовощного сектора Грузии
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Запуск линий оптико-волоконной связи от Туркменистана до Афганистана – на пути к созданию информационного моста между странами мира (ФОТО)
Усиление деятельности поликлиник по коронавирусу в Азербайджане снизило нагрузку на службу скорой помощи
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО)
Мы продолжим работу по обеспечению соблюдения прекращения огня в Нагорном Карабахе - глава МИД Турции
Эскалация вооруженного конфликта в Карабахе продемонстрировала риски, возникающие в случае, когда конфликты остаются неразрешенными - ОБСЕ
Скончался заслуженный артист Азербайджана Исмаил Алекберов – "Шах Исмаил", "Кёроглу", "Лейли и Меджнун", "Ашуг Гариб" (ФОТО)
«Узбекнефтегаз»: В 2020 году с месторождения «Андакли» было добыто 54,6 миллиона кубометров природного газа
Президенты Туркменистана и Афганистана приняли участие в церемонии ввода в строй ряда совместных инфраструктурных объектов (ФОТО)
В Бакинской высшей школе нефти прошел межвузовский чемпионат международного конкурса Petrobowl (ФОТО)
Amnesty International задокументировала применение ВС Армении смертоносного оружия для атак на жилые районы Азербайджана
К началу пандемии в Азербайджане находилось около 60 тыс. иностранцев, не успевших выехать - миграционная служба
В Азербайджане разрешено временное проживание мигрантов с просроченным паспортом - миграционная служба
Комиссия минобороны Азербайджана рассмотрела более 780 обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации