В Казахстане в 2020 году добыто 109,2 млн. тонн угля

Угледобывающими компаниями страны за 2020 год при плане 107,2 млн. тонн, добыто 109,2 млн. тонн угля, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В свою очередь энергопроизводящим предприятиям отгружено 58,8 млн. тонн угля, что на 2,6% больше по сравнению с 2019 годом. Промышленным предприятиям отправлено 5,6 млн. тонн угля, а также на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 10,6 млн. тонн угля. Экспорт угля составил порядка 29,3 млн. тонн угля.

Напомним, согласно сформированного Плана потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2020-2021 годы, объем потребления составил порядка 10 млн. тонн, из-них на коммунально-бытовой сектор около 2,8 млн. тонн, население – 7,2 млн. тонн.

По состоянию на 15 января 2021 года, обеспеченность запасами угля по отношению к общему плану составляет: коммунально-бытовой сектор 93,4%; население 99,5%.

Акиматы Актюбинской, Алматинской, ВКО, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областей и городов Алматы и Шымкента полностью обеспечили поставки угля для коммунально-бытового сектора.

А также акиматы ЗКО, Кызылординской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской областей, городов Шымкента, Алматы и Нур-Султан полностью обеспечили поставки угля для населения.