Anglo Asian Mining восстановит деятельность на трех контрактных участках в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Британская компания Anglo Asian Mining (оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане) восстановит деятельность на трех контрактных участках в Карабахском регионе Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

"Компания полностью оценит потенциал трех контрактных участков – Соутели, Гызылбулаг и Вейджнели, когда получит разрешение на доступ от правительства Азербайджана. Во время армянской оккупации на всех трех контрактных участках незаконно осуществлялась добыча полезных ископаемых", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что значительный геологоразведочный потенциал существует как вблизи действующих шахт, так и на известных геологических направлениях в контрактных районах.

«В соглашении о прекращении огня указано, что Армения должна предоставить Азербайджану территорию в своей Сюникской области для строительства прямых автомобильных и железнодорожных сообщений между эксклавом Нахчыван и остальной частью Азербайджана. Этот транспортный коридор значительно улучшит доступ на контрактную территорию в Ордубаде », – добавили в компании.

"Anglo Asian Mining очень тепло приветствует недавнее соглашение о прекращении огня, которое положило конец военным действиям. Конфликт нанес обширный ущерб всему региону, поэтому потребуются значительные инвестиции для ремонта и восстановления", – сказал президент и генеральный директор Anglo Asian Mining Реза Вазири.

"Anglo Asian Mining будет работать с правительством Азербайджана в соответствии с его контрактными правами в трех освобожденных контрактных районах в Карабахском регионе. Компания будет инвестировать в минеральные ресурсы региона в интересах местных организаций и других заинтересованных сторон. Anglo Asian Mining была образцом устойчивой и рациональной практики добычи полезных ископаемых во время своих операций, работая с местными организациями и инвестируя в них", – сказал Вазири.

«Компания намерена воплотить это стремление в качественном развитии на контрактных участках на территориях, признанных во всем мире как часть Азербайджана»,– подытожил Вазири.

Напомним, что Anglo Asian Mining PLC является производителем золота, меди и серебра в Центральной Азии с широким портфелем производственных и разведочных активов в Азербайджане. В портфель компании входит территория площадью 1 962 квадратных километра. Основной ареал деятельности компании –контрактная территория "Гедабек" площадью около 300 квадратных километров в горах Малого Кавказа на западе Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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