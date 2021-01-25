В 2020 году экспорт AzerGold привлек в экономику Азербайджана свыше 186 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В результате экспорта на мировой рынок произведенного ЗАО "AzerGold" золота и серебра в экономику страны за год поступили средства в размере 186,5 миллионов манатов.

Как сообщили Trend в ЗАО "AzerGold", об этом на онлайн совещании, посвященном итогам прошлого года и предстоящим задачам в текущем году, сказал председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов.

Ибрагимов сказал, что структура успешно выполнила план деятельности на 2020 год, несмотря на трудности пандемии, поставленные в прошлом году задачи были полностью выполнены.

Он отметил, что в прошлом году показатели производства ЗАО повысились, как и план добычи, в сравнении с результатами 2019 года.

На совещании было подчеркнуто, что AzerGold и в прошлом году продолжило свою деятельность по вводу в эксплуатацию новых рудников в регионах и повышению экономической эффективности. Для разработки новых месторождений, а также для обеспечения устойчивости достигнутых положительных темпов экономического роста с более высокой динамикой, ЗАО успешно реализовало эмиссию облигаций в объеме 20 миллионов долларов США, впервые выпущенных в обращение.

"В то же время открытое AzerGold месторождение «Агйохуш 1» было введено в эксплуатацию 30 ноября прошлого года и без строительства нового перерабатывающего завода и соответствующей инфраструктуры началась эксплуатация и переработка пород на Човдарском перерабатывающем участке (ÇFES). Было отмечено, что предпринят первый шаг по созданию Човдарского регионального интегрированного центра, который в будущем будет расширен за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений на базе этого перерабатывающего участка",- отметили в ЗАО.

Председатель правления сообщил, что в прошлом году ЗАО продолжило интенсивные разведочные и исследовательские работы по графику в рамках подготовки к эксплуатации новых месторождений. В отчетный период в соответствии с планом деятельности ЗАО на 2020 год была осуществлена буровая работа на глубине 75,778 тысяч метров для ввода в эксплуатацию новых месторождений на перспективных участках.

На совещании было подчеркнуто, что AzerGold продолжит свою деятельность по вводу новых рудников в регионах и в этом году. Согласно утвержденному плану, в результате эксплуатации следующих стадий месторождения «Агйохуш», "Марах", "Нарчала", а также сульфидной стадии месторождения «Човдар», включая «Тюллаллар», «Филизчай», «Гарадаг», «Хархар», «Мазымчай» и других месторождений в 2021-2027 годах соответственно с вводом в эксплуатацию Хархарского, Мазымчайского и других месторождений в экономику страны будут привлечены миллиарды манатов, созданы тысячи новых рабочих мест, все это положительно скажется на социально-экономическом развитии регионов. Было отмечено, что реализацией этих проектов предстоит превращение ЗАО в крупную региональную горнодобывающую компанию, крупнейший ненефтяной экспортер страны.

Председатель правления довел до внимания, что Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 1 сентября 2020 года о возложении на ЗАО проведения исследований, разведки, разработки и управления месторождениями руд черных металлов на территории страны явилось результатом высокого доверия главы государства к деятельности компании.

В ходе мероприятия было проведено широкое обсуждение проделанной и планируемой работы в этом направлении, а также утвержден генеральный план мероприятий на 2021 год для представления в Наблюдательный совет ЗАО.

В завершение обсуждений были даны соответствующие поручения по оперативному решению поднятых вопросов.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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