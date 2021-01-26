Азербайджанская экопродукция экспортируется в Катар

БАКУ /Trend/ - В июле 2020 года при поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) между азербайджанской компанией IDEA и одной из ведущих компаний в секторе недвижимости Катара Halul Group Real Estate было подписано соглашение об экспорте.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

"В соответствии с соглашением, компания IDEA экспортировала коробки и скамейки из экоотходов, разработанные нашими местными архитекторами в современном стиле для проекта Doha Oasis, который планируется в скором времени запустить в эксплуатацию в Катаре", - отмечает министерство.

Doha Oasis - это уникальный высокоуровневый многофункциональный комплекс в центре района Мушейреб столицы Катара.

Отметим, что компания IDEA, которая начала экспорт с 2014 года, до сих пор экспортировала продукцию в Россию, Казахстан, Ирландию и Катар.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva