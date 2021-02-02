Уставный капитал ЗАО Azergold превысил 60 млн манатов

БАКУ /Trend/ - За прошедший год уставный капитал ЗАО Azergold увеличился на 50 миллионов манатов и достиг 62 миллионов манатов.

Об этом, как сообщает Trend с мероприятия, посвященного итогам 2020 года и предстоящим задачам, сказал председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, 15 миллионов манатов были сформированы за счет нераспределенной прибыли Общества на конец 2019 года.

«В 2020 году в госбюджет были выплачены 12,9 миллиона манатов. Из этой суммы 10,7 миллиона манатов составили налоги, а более 2,2 миллиона манатов - выплаты в Государственный фонд социальной защиты. В 2019 году эта сумма составляла 12,2 миллиона манатов. Это означает, что показатель 2020 года на 0,7 миллиона манатов, или на шесть процентов больше, чем в 2019 году», - сказал Ибрагимов.

В целом за период деятельности компании в госбюджет выплачены 40,8 миллиона манатов налогов и социальных отчислений, сказал он.

Ибрагимов напомнил, что согласно финансовой отчетности, получившей положительное заключение в результате проверок, проведенных независимой аудиторской компанией в соответствии с международными стандартами финотчетности, чистая прибыль ЗАО за 2019 год увеличилась на 55 процентов по сравнению с 2018 годом и составила 12,4 миллиона долларов США.

Отметим, что в прошлом году ЗАО "AzerGold", несмотря на трудности пандемии, полностью выполнило план деятельности на 2020 год.

(Автор: Фидан Бабаева)