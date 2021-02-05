Евростат назвал объемы импорта нефтепродуктов из Туркменистана
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ОАО "Азерсу" разработало программное обеспечение для определения расхода воды в механических счетчиках
По моим картинам можно восстановить разрушенную архитектуру города Шуша – Ровшан Байрамов (АРХИВНЫЕ ФОТО)
Предприниматели в сфере электронной коммерции получат поддержку от Международного Банка Азербайджана
Для проведения хирургических операций у азербайджанских военнослужащих приглашены специалисты из Израиля
В Музее Победы посредством современных технологий будет оживлен ход Отечественной войны Азербайджана - министр культуры (ФОТО)
ЕАБР и Министерство торговли и интеграции Казахстана намерены реализовать цифровые интеграционные проекты
Развитие азербайджано-итальянского стратегического сотрудничества принесет пользу обеим странам – депутат
Неформальная занятость в Азербайджане создает серьезные помехи для регулирования рынка труда - вице-премьер
Life-страхование в 2020 г. заняло около половины сборов по добровольной классификации - ЦБ Азербайджана
Более миллиарда долларов инвестиций привлекут на создание кластера искусственного интеллекта в Казахстане
Генпрокуратура Азербайджана призывает население ответственно относиться к темам, связанным с Отечественной войной
Обвал глобальной IT-инфраструктуры в ближайшей перспективе маловероятен - Азербайджанская IT-компания
Фонд "YAŞAT" доставил в страну еще 5 ортопедических приборов “RGO” для раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Продолжается работа по восстановлению здоровья раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)