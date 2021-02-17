В Казахстане применят принципы устойчивого производства продовольствия ООН

БАКУ /Trend/ - В Казахстане при разработке нового национального проекта по развитию агропромышленного комплекса до 2026 года предлагается опираться на принципы и подходы устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, предусмотренные Целями устойчивого развития ООН.

Об этом Trend сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.

Как отметили в министерстве, данные принципы обеспечивают расширенное воспроизводство в аграрном секторе на основе развития национальных конкурентных преимуществ, сохранение экологической устойчивости природных ресурсов в условиях глобальных климатических изменений и создание условий для развития человеческого потенциала сельских жителей.

На сегодняшний день, отметил представитель министерства, Министерством совместно с Бюро по связям и партнерству Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Казахстане ведутся работы по разработке Концепции новой Государственной программы, которая ляжет в основу нового Программного документа по развитию сельскохозяйственной отрасли.

В рамках Концепции будут проработаны вопросы доступного финансирования, земельных отношений, развития агронауки, цифровизации отрасли, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, а также вопросы развития экспортного потенциала не только сырья, но и его переработки.

"Приоритетом станет формирование экосистем вокруг крупных инвестпроектов. Это позволит местным производителям товаров и услуг участвовать в создании стоимости конечного экспортного продукта на протяжении всего производства", - отметили в министерстве.

Для этого, отметил представитель министерства, будет реализован комплекс мер по внедрению новых технологий, привлечению стратегических инвесторов, повышению квалификации казахстанских специалистов.

"Также будет сделан акцент на развитие переработки сельхозпродукции, что позволит реализовать меры по импортозамещению, повышению переделов переработки сырья и доходности не только для предприятий пищевой промышленности, но и простых фермеров и сельхозпредприятий, занятости наших сельских жителей",- сообщили в министерстве.

В министерстве подчеркнули, что вопросы обеспеченности перерабатывающих предприятий будут решаться через одновременное развитие якорной (вертикальной) и горизонтальной кооперации.

"К примеру, сырье на перерабатывающие предприятия может быть доставлено как через сервисно-заготовительные центры, так и через отдельных поставщиков",- подытожили в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)