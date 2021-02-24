Подписана программа сотрудничества между МИД Туркменистана и Турции на период до 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Подписана Программа сотрудничества между МИД Туркменистана и Турции на период 2021-2022 годов.

Как передает Trend в среду со ссылкой на МИД Туркменистана, программу подписали министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Сообщается, что стороны обсудили в ходе встречи активизацию взаимодействия в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях, а также расширение инвестиционной вовлеченности Туркменистана и Турции.

Министры также особо подчеркнули значимость упрочения взаимоотношений двух стран в рамках региональных и международных структур.

Как сообщалось ранее, 22 февраля 2021 года заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отбыл с рабочим визитом в Анкару (Турция).

23 февраля Мередов был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отметим, что в январе-декабре 2020 года товарооборот между Турцией и Туркменистаном сократился на 13,844 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, составив 930 миллионов долларов.

Экспорт Турции в Туркменистан составил 720 миллионов долларов, а импорт из Туркменистана – 210 миллионов долларов.

В декабре 2020 года товарооборот сократился на 10,726 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 74,886 миллиона долларов. Экспорт Турции в Туркменистан составил 55,886 миллиона долларов, а импорт из Туркменистана – 19 миллионов долларов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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