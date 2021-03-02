Голландский фонд развития FMO об инвестициях в Грузию

БАКУ / Trend / - Грузия - одна из стран, где Голландский фонд развития FMO наиболее подвержен рискам, сообщили Trend в FMO.

"В 2020 году мы инвестировали в 3 проекта в Грузии", - сказал источник.

"FMO подписался на выпуск облигаций на сумму 250 миллионов долларов от компании Georgian Global Utilities (GGU) на сумму 65 миллионов долларов. Это первая в истории Грузии эмиссия зеленых облигаций. Благодаря нашей подписке мы поддерживаем этого давнего клиента FMO в доступе к международным рынкам капитала",- отметил источник.

"Наша роль в качестве якорного инвестора была важна для привлечения других коммерческих инвесторов к участию в выпуске", - сказали в FMO.

Согласно источнику, выручка будет использована для рефинансирования всей существующей задолженности дочерних компаний GGU, а также позволит GGU инвестировать дополнительно 30 миллионов долларов в дальнейшее восстановление своих водных активов.

В FMO сообщили, что GGU через свои дочерние компании управляет 220 МВт гидроэлектростанций и владеет единственной ветроэлектростанцией в стране (21 МВт). Кроме того, GGU полностью владеет единственным поставщиком услуг по очистке воды и сточных вод в районе большого Тбилиси..

FMO - голландский банк развития предпринимательства. Он поддерживает устойчивый рост частного сектора в развивающихся странах и на развивающихся рынках путем инвестирования в амбициозные проекты и предпринимателей. Основное внимание в нем уделяется трем секторам, которые имеют большое влияние на развитие: финансовые учреждения, энергетика и агробизнес, продукты питания и вода.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)