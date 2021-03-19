«Туркменгаз» и Kawasaki Heavy Industries, Ltd обсудили перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Государственный концерн Туркменистана «Туркменгаз» и японская компания Kawasaki Heavy Industries, Ltd обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, обсуждение состоялось по видеосвязи между государственным министром – председателем Государственного концерна «Туркменгаз» Батыром Амановым и президентом японской компании Kawasaki Heavy Industries Ltd. Тацуя Ватанабэ.

Сообщается, что особое внимание было уделено вопросам, связанным с промышленным комплексом в Ахалском регионе Туркменистана, производящим экологически чистый синтетический бензин из природного газа.

Ранее сообщалось, что в Ахалском регионе Туркменистана планируется строительство очередного предприятия по производству синтетического бензина из природного газа.

Меморандум по строительству предприятия был подписан в прошлом году Государственным концерном Туркменистана «Туркменгаз» и группой компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. и Sojitz Corporation.

Согласно информации, в Ахалском регионе есть аналогичный завод, который открылся в 2019 году.

Уже существующий завод был построен Государственным концерном "Туркменгаз" и консорциумом компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Япония) и Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret A.Ş. (Турция).

(Автор: Джейла Алиева)

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