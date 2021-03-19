Министр экономики Азербайджана назвал стратегические цели Фонда развития предпринимательства на 2021-23 гг.

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров назвал стратегические цели Фонда развития предпринимательства на 2021-2023 годы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации министра в аккаунте в Twitter.

По его словам, стратегическими целями Фонда развития предпринимательства на 2021-2023 годы являются расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, поддержка создания и развития новых предприятий на основе инновационных технологий, а также обеспечение устойчивого развития Фонда.

Напомним, что Фонд развития предпринимательства в 2020 году выделил 89,3 миллиона манатов льготных кредитов на финансирование инвестиционных проектов, основанных на применении новых технологий.

Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана начал деятельность с 2002 года. Он был создан для усиления государственной поддержки предпринимательства и реализует свою деятельность в соответствии с приоритетами развития экономики Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni