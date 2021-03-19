Министр экономики Азербайджана назвал стратегические цели Фонда развития предпринимательства на 2021-23 гг.
БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров назвал стратегические цели Фонда развития предпринимательства на 2021-2023 годы.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации министра в аккаунте в Twitter.
По его словам, стратегическими целями Фонда развития предпринимательства на 2021-2023 годы являются расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, поддержка создания и развития новых предприятий на основе инновационных технологий, а также обеспечение устойчивого развития Фонда.
Напомним, что Фонд развития предпринимательства в 2020 году выделил 89,3 миллиона манатов льготных кредитов на финансирование инвестиционных проектов, основанных на применении новых технологий.
Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана начал деятельность с 2002 года. Он был создан для усиления государственной поддержки предпринимательства и реализует свою деятельность в соответствии с приоритетами развития экономики Азербайджана.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni