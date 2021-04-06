В Азербайджане предусмотрено создание благоприятной цифровой экосистемы с применением новых технологий – министр

БАКУ /Trend/ - На сессии по созданию Национальной стратегии искусственного интеллекта, которая прошла в рамках виртуального Глобального саммита по управлению технологиями Всемирного экономического форума (ВЭФ), обсуждались глобальные вызовы Четвертой промышленной революции, цифровизация и развитие инновационной экосистемы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, в Азербайджане предусмотрено создание благоприятной цифровой экосистемы с применением новых технологий, усовершенствованием законодательства и поощрением инновационного управления.

«Применение этих ресурсов внесет также важный вклад в Великое возвращение в Карабах», – подчеркнул Микаил Джаббаров.

Напомним, что Глобальный саммит по управлению технологиями ВЭФ проводится впервые. На саммите, который проходит в онлайн-формате, принимает участие представители более чем 50 правительств и более 600 руководителей компаний. На встрече обсуждаются технологическая трансформация, глобальное управление технологиями и применение новейших технологий.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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