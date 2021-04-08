Рассматриваются возможности упаковывания узбекских сухофруктов в Алятской СЭЗ Азербайджана

Бизнес 8 апреля 2021 16:51 (UTC+04:00)
Рассматриваются возможности упаковывания узбекских сухофруктов в Алятской СЭЗ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Азербайджана принимает участие в выставке İNNOPROM в столице Узбекистана – Ташкенте.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Фонд поощрения экспорта и инвестиций.

Согласно сообщению, представители различных организаций проводят встречи с участниками выставки, обмениваются мнениями об увеличении взаимного экспорта и инвестиций.

Так, с компаниями Hakan Agro Invest, Sunny Land Products (Bonaf), Eximsol были обсуждены возможности по реализации упаковывания и экспорта в третьи страны сухофруктов узбекского производства в Алятской свободной экономической зоне Азербайджана или промышленных парках.

На встрече, организованной Агентством по поощрению инвестиций Узбекистана, состоялся обмен опытом по привлечению инвестиций, была обсуждена реализация совместных потенциальных инвестиционных проектов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva

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