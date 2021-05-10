В I кв. 2021 г. зафиксирован спад экспорта чая и кофе из Азербайджана
Историческая победа в Отечественной войне еще раз подтвердила мудрость и дальновидность гения Гейдара Алиева – Мубариз Гурбанлы
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Деятельность Гейдара Алиева сыграла огромную роль в духовно-нравственном формировании поколений – Мурад Гусейнов
Историческая победа в Отечественной войне еще раз подтвердила мудрость и дальновидность гения Гейдара Алиева – Мубариз Гурбанлы
Астраханские политики и общественники почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева (ФОТО)
Гейдар Алиев был выдающейся личностью мирового масштаба, обладал феноменальными знаниями во всех областях - Сакит Мамедов
Гейдар Алиев спас независимый Азербайджан от исчезновения с политической карты мира - Игорь Коротченко
В парламенте проведено мероприятие в честь 98-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Трудно переоценить влияние и титанический труд Гейдара Алиева во всех направлениях жизни Азербайджана - Натиг Расулзаде
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем питьевого водоснабжения в Ордубаде
Победа в Отечественной войне - великое торжество идей государственной независимости общенационального лидера Гейдара Алиева – Иса Габиббейли
Международные организации проинформированы о преступлениях армян против мирных граждан Азербайджана – Генпрокурор
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Гейдара Алиева нет с нами, но живут его идеи, осуществляются его замыслы
Уголовные дела против армянских террористов, воевавших в Карабахе, близятся к завершению – Генпрокурор Азербайджана
Слов не хватит, чтобы рассказать о великолепии Баку и его жителях – полуфиналист шоу "Маска" Кирилл Туриченко
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра искусственного осеменения в Нахчыване (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил могилы шехидов Отечественной войны на Нахчыванском городском кладбище (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации новой взлетно-посадочной полосы Нахчыванского международного аэропорта (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Художники Международного фестиваля искусств создали на освобожденных территориях модели «Харыбюльбюль» (ФОТО)
Гейдар Алиев - это человек, который дал крылья Азербайджану в самых трудных, в самых тяжелых условиях - Юлий Гусман