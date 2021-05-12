Геостат раскрыл уровень инфляции в Грузии

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Грузии в апреле 2021 года вырос на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а инфляция составила 7,2 процента, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Что касается годовой базовой инфляции, то ее уровень (без учета табака) составил 6,87 процента, цены же выросли на 6,93 процента.

На ежемесячный уровень инфляции в основном повлияло изменение цен в следующих группах:

Транспорт. Цены выросли на 3 процента, что составляет 0,39 процентных пункта в общем месячном уровне инфляции. Внутри группы выросла стоимость на эксплуатацию личного транспорта (4,2 процента).

Одежда и обувь. Цены по группе выросли на 4,9 процента с соответствующим вкладом 0,16 процентных пунктов в ежемесячный уровень инфляции. Внутри группы цены выросли как на обувь (9,9 процента), так и на одежду (1,9 процента).

Мебель, бытовая техника и техническое обслуживание. Цены выросли на 2,1 процента, что составило 0,11 процентного пункта в общем месячном уровне инфляции. Рост цен в подгруппах: бытовая техника (4,2 процента), инструменты и оборудование для дома и сада (3,2 процента), мебель и предметы интерьера, ковры и другие напольные покрытия (1,6 процента).

Продукты питания и безалкогольные напитки. Цены в группе выросли на 0,3 процента, что составило 0,1 процентного пункта в общем месячном уровне инфляции. Цены выросли на следующие подгруппы: фрукты и виноград (5,3 процента), масла и жиры (4,2 процента), рыба (3,6 процента), сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия (2,4 процента), мясо (1,9 процента), минеральные воды, безалкогольные напитки, фруктовые и овощные соки (1,1 процента). При этом цены на овощи снизились на 5,4 процента.

На годовой уровень инфляции в основном повлияло изменение цен в следующих группах:

Транспорт. Цены выросли на 12,4 процента, что на 1,53 процентных пункта повлияло на годовой уровень инфляции. Внутри группы выросли цены на эксплуатацию личного транспорта (17,8 процента) и транспортные услуги (1,9 процента).

Жилье, вода, электричество, газ и другое топливо. Цены для группы выросли на 7,1 процента, что составляет 1,14 процентных пункта в общем годовом уровне инфляции. Цены выросли на следующие подгруппы: электричество, газ и другое топливо (8,1 процента), техническое обслуживание и ремонт жилья (7 процентов), водоснабжение и прочие услуги, связанные с жилищем (4,5 процента).

Здравоохранение. Цены выросли на 13,8 процента, что на 1,04 процентных пункта повлияло на общий годовой уровень инфляции. Подорожали медицинские изделия, приборы и оборудование (21,4 процента) и амбулаторные услуги (12,1 процента).

Продукты питания и безалкогольные напитки. Цены в группе выросли на 3 процента, что составило 0,94 процентных пункта в общем годовом уровне инфляции.

Внутри группы цены выросли на следующие подгруппы: масла и жиры (40,2 процента), сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия (12,3 процента), кофе, чай и какао (10,1 процента), рыба (9,4 процента), хлеб и крупы (6,4 процента), минеральные воды, безалкогольные напитки, фруктовые и овощные соки (6,1 процента), молоко, сыр и яйца (6,1 процента), мясо (4,6 процента). Наряду с этим цены на овощи снизились на 22,2 процента, а на фрукты и виноград – на 18,2 процента.

Кроме того, на 15 процентов выросли цены в гостинично-ресторанной сфере с соответствующим вкладом 0,73 процентных пункта в общий годовой уровень инфляции. Увеличились также цены на подгруппу услуг общественного питания (на 16,3 процента).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)