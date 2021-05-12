Геостат раскрыл уровень инфляции в Грузии

Бизнес 12 мая 2021 11:24 (UTC+04:00)
Геостат раскрыл уровень инфляции в Грузии

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Грузии в апреле 2021 года вырос на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а инфляция составила 7,2 процента, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Что касается годовой базовой инфляции, то ее уровень (без учета табака) составил 6,87 процента, цены же выросли на 6,93 процента.

На ежемесячный уровень инфляции в основном повлияло изменение цен в следующих группах:

Транспорт. Цены выросли на 3 процента, что составляет 0,39 процентных пункта в общем месячном уровне инфляции. Внутри группы выросла стоимость на эксплуатацию личного транспорта (4,2 процента).

Одежда и обувь. Цены по группе выросли на 4,9 процента с соответствующим вкладом 0,16 процентных пунктов в ежемесячный уровень инфляции. Внутри группы цены выросли как на обувь (9,9 процента), так и на одежду (1,9 процента).

Мебель, бытовая техника и техническое обслуживание. Цены выросли на 2,1 процента, что составило 0,11 процентного пункта в общем месячном уровне инфляции. Рост цен в подгруппах: бытовая техника (4,2 процента), инструменты и оборудование для дома и сада (3,2 процента), мебель и предметы интерьера, ковры и другие напольные покрытия (1,6 процента).

Продукты питания и безалкогольные напитки. Цены в группе выросли на 0,3 процента, что составило 0,1 процентного пункта в общем месячном уровне инфляции. Цены выросли на следующие подгруппы: фрукты и виноград (5,3 процента), масла и жиры (4,2 процента), рыба (3,6 процента), сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия (2,4 процента), мясо (1,9 процента), минеральные воды, безалкогольные напитки, фруктовые и овощные соки (1,1 процента). При этом цены на овощи снизились на 5,4 процента.

На годовой уровень инфляции в основном повлияло изменение цен в следующих группах:

Транспорт. Цены выросли на 12,4 процента, что на 1,53 процентных пункта повлияло на годовой уровень инфляции. Внутри группы выросли цены на эксплуатацию личного транспорта (17,8 процента) и транспортные услуги (1,9 процента).

Жилье, вода, электричество, газ и другое топливо. Цены для группы выросли на 7,1 процента, что составляет 1,14 процентных пункта в общем годовом уровне инфляции. Цены выросли на следующие подгруппы: электричество, газ и другое топливо (8,1 процента), техническое обслуживание и ремонт жилья (7 процентов), водоснабжение и прочие услуги, связанные с жилищем (4,5 процента).

Здравоохранение. Цены выросли на 13,8 процента, что на 1,04 процентных пункта повлияло на общий годовой уровень инфляции. Подорожали медицинские изделия, приборы и оборудование (21,4 процента) и амбулаторные услуги (12,1 процента).

Продукты питания и безалкогольные напитки. Цены в группе выросли на 3 процента, что составило 0,94 процентных пункта в общем годовом уровне инфляции.

Внутри группы цены выросли на следующие подгруппы: масла и жиры (40,2 процента), сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия (12,3 процента), кофе, чай и какао (10,1 процента), рыба (9,4 процента), хлеб и крупы (6,4 процента), минеральные воды, безалкогольные напитки, фруктовые и овощные соки (6,1 процента), молоко, сыр и яйца (6,1 процента), мясо (4,6 процента). Наряду с этим цены на овощи снизились на 22,2 процента, а на фрукты и виноград – на 18,2 процента.

Кроме того, на 15 процентов выросли цены в гостинично-ресторанной сфере с соответствующим вкладом 0,73 процентных пункта в общий годовой уровень инфляции. Увеличились также цены на подгруппу услуг общественного питания (на 16,3 процента).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Ралли &quot;Дакар&quot; 2022 года пройдет с 2 по 14 января
Ралли "Дакар" 2022 года пройдет с 2 по 14 января
&quot;Спортинг&quot; впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии по футболу
"Спортинг" впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии по футболу
&quot;Манчестер Сити&quot; в седьмой раз стал чемпионом Англии по футболу
"Манчестер Сити" в седьмой раз стал чемпионом Англии по футболу
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Геостат раскрыл уровень инфляции в Грузии Бизнес 11:24
Граждане Азербайджана стали больше приобретать недвижимость в Турции Турция 11:24
Азербайджан увеличил экспорт пластмассы почти вдвое Бизнес 11:18
Минэнерго Туркменистана перевыполнило план по производству продукции Энергетика 11:09
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки в Карабах с Президентом Ильхамом Алиевым (ВИДЕО) Политика 11:06
Snam раскрыла вклад TAP в чистую прибыль от вложений в акционерный капитал Энергетика 10:54
Ряд стран закупил продукцию на туркменской бирже Бизнес 10:39
Азербайджан в I квартале сократил экспорт хурмы Бизнес 10:37
Стоимость азербайджанской нефти превысила $68 за баррель Энергетика 10:27
В Казахстане незначительно замедлился индекс деловой активности Бизнес 10:11
В Казахстане наблюдается замедление продовольственной инфляции Финансы 09:46
Минэнерго США понизило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 09:46
Цены на нефть колеблются на разнонаправленных факторах Энергетика 09:43
Темп роста ВВП Казахстана составил 0,7% в январе-апреле 2021 года Казахстан 09:40
Кабмин Казахстана отозвал из Мажилиса поправки по безвизовому соглашению с Азербайджаном Политика 09:22
Китай пригрозил Швеции ответом на запрет Huawei ИКТ 08:55
Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани пройдут 12 мая Россия 08:49
Некоторые азербайджанские банки и учреждения начали опираться в своей работе на искусственный интеллект - минсвязи ИКТ 08:36
Грузия раскрыла долю внутреннего экспорта Бизнес 08:09
На 12% увеличилось строительство жилья в Карагандинской области Казахстана Казахстан 08:07
В Иране увеличат возрастут мощности по переработке газового конденсата Экономика 08:05
В Малайзии ввели новый локдаун из-за распространения вариаций коронавируса из Индии и ЮАР Другие страны 07:48
Канада получила почти 20 млн доз вакцин от коронавируса Другие страны 07:31
Во Флориде объявили режим ЧП из-за кибератаки на компанию Colonial Pipeline США 07:16
Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 35 палестинцев Арабские страны 07:07
Пентагон не стал раскрывать численность войск в Афганистане Другие страны 07:02
Три гражданки Израиля погибли в результате ракетных обстрелов Израиль 06:46
Моди не приедет на саммит G7 из-за ситуации с коронавирусом в Индии Другие страны 06:37
В США начался дефицит бензина из-за кибератаки на трубопровод США 06:31
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7 Другие страны 06:20
Apple пресекла мошеннические операции в App Store на более чем $1,5 млрд в 2020 году ИКТ 06:18
Ралли "Дакар" 2022 года пройдет с 2 по 14 января Спорт 06:02
Власти Бахрейна одобрили экстренное применение вакцины "Спутник Лайт" Арабские страны 05:43
Помощник Байдена призвал к восстановлению спокойствия между Израилем и Палестиной США 05:21
Театр "Ла Скала" возобновил работу после перерыва из-за карантина Культура 04:59
Дуа Липа получила премию BRIT Awards как лучшая исполнительница Великобритании Культура 04:35
Аббас созывает экстренное заседание руководящих органов ООП Арабские страны 04:17
Байден на год продлил режим чрезвычайной ситуации по Йемену США 04:13
Подозреваемому в убийстве полицейского во Франции предъявили обвинения Европа 03:48
Более 240 палестинцев ранены в стычках с израильской полицией на Западном берегу Израиль 03:26
В США заявили, что не потерпят взвинчивания цен на топливо из-за ЧП с Colonial Pipeline Энергетика 03:01
Канада отправила два борта с медицинским оборудованием в Индию для борьбы с пандемией Другие страны 02:37
СБ ООН на экстренном заседании обсудит обострение отношений между Палестиной и Израилем В мире 02:19
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения между арабами и полицией Израиля Арабские страны 01:57
"Спортинг" впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии по футболу Спорт 01:44
Минфин США исключил из черного списка по Сирии нидерландскую нефтеторговую компанию США 01:30
Талибан взял под контроль один из районов в афганской провинции Вардак Другие страны 01:23
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 30 палестинцев Арабские страны 00:59
Талибы захватили стратегически важный город к югу от Кабула Другие страны 00:53
Израильский нефтепровод Эйлат - Ашкелон поврежден ракетой из сектора Газа Израиль 00:48
За 13 дней манифестаций в Колумбии пострадали почти 850 полицейских, более 40 человек погибли Другие страны 00:39
В Израиле намерены расширять военную операцию, пока не уничтожат все тоннели радикалов Израиль 00:22
Aэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановил взлеты из-за ракетных ударов Израиль 00:02
В Азербайджане планируется запуск платформы онлайн-продаж продукции МСБ ИКТ 00:01
Израильская армия наносит удары по складам оружия в секторе Газа Арабские страны 11 мая 23:49
"Манчестер Сити" в седьмой раз стал чемпионом Англии по футболу Спорт 11 мая 23:32
Режиссер азербайджано-российского фильма признана лучшей в Азии (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11 мая 23:21
Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию Бизнес 11 мая 23:15
Главы МИД Ирана и Алжира обсудили пути расширения двусторонних связей Политика 11 мая 23:11
Одна из палестинских ракет попала в Израиле в автобус Израиль 11 мая 23:07
ООН повысила прогноз по росту мирового ВВП до 5,4% в 2021 году Экономика 11 мая 23:05
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана Казахстан 11 мая 23:04
Высотное здание рухнуло в секторе Газа в результате обстрелов со стороны Израиля Израиль 11 мая 22:46
Минэнерго США сохранило прогноз цены нефти Brent на 2021 год на уровне $62,3 за баррель Энергетика 11 мая 22:36
Избежать большего числа жертв в казанской школе удалось благодаря радиооповещению Россия 11 мая 22:07
Палестинские радикалы заявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей Арабские страны 11 мая 22:04
Казахстанско-грузинский экономический союз сосредоточится на международной торговле и развитии транспортных услуг Бизнес 11 мая 21:56
Выпущенная из сектора Газа ракета поразила объект израильской энергетической корпорации Арабские страны 11 мая 21:55
Врачи проведут подомовой обход учеников школы в Казани Россия 11 мая 21:14
Напавший на школу в Казани приобрел оружие в Йошкар-Оле Россия 11 мая 21:05
Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной Арабские страны 11 мая 21:00
СК детально установит причины стрельбы в казанской гимназии Россия 11 мая 20:49
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в районе Фиджи Другие страны 11 мая 20:34
Власти Татарстана возьмут на себя похороны погибших при стрельбе в школе Россия 11 мая 20:19
Действия сотрудников школы в Казани позволили избежать большего числа жертв Россия 11 мая 20:10
Более 643 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 11 мая 20:01
Скончался известный азербайджанский художник Эльдар Зейналов Социум 11 мая 19:39
Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 28 человек Арабские страны 11 мая 19:31
Житель Гекчая арестован за убийство племянницы Происшествия 11 мая 19:08
Нетаньяху объявил о намерении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа Арабские страны 11 мая 18:25
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Республики Татарстан Политика 11 мая 18:23
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Политика 11 мая 18:11
Стали известны подробности встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и России Политика 11 мая 18:08
ОПЕК отмечает увеличение экспорта нефти по Баку – Тбилиси – Джейхан Энергетика 11 мая 17:43
ОПЕК повысила прогнозы по производству жидких углеводородов в Азербайджане Энергетика 11 мая 17:34
Рамазан – байрам ахшамы: за праздничным столом и размер фитры Социум 11 мая 17:23
С начала года Азербайджан импортировал из Турции электротовары на сумму около $50 млн Турция 11 мая 16:52
Беларусь в I кв. 2021 г. существенно увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 11 мая 16:47
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 11 мая 16:43
В Азербайджане выявлено 514 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1306 человек Общество 11 мая 16:38
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является уникальным пространством, где существуют межрелигиозное согласие и сотрудничество Политика 11 мая 16:24
Журналисты ознакомились с военным госпиталем ГПС Азербайджана в Губадлы (ФОТО) Общество 11 мая 16:18
Трофейная боевая техника используется на военном полигоне в Губадлы (ФОТО) Азербайджан 11 мая 16:16
Международный фестиваль "Звучит Москва" – Азербайджанский хормейстер вместе с зарубежными коллегами выбрал лучшие вокальные коллективы Культура 11 мая 16:10
Дворец Гейдара Алиева представил проект "Исторические моменты на исторической сцене" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11 мая 16:09
Достижения промышленности Таджикистана за 30 лет государственной независимости Таджикистан 11 мая 15:58
Кредитование электроэнергетического сектора в Азербайджане за год многократно возросло Финансы 11 мая 15:43
Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 11 ветеранов Отечественной войны Общество 11 мая 15:33
Министр обороны Азербайджана посетил подразделения, дислоцирующиеся на освобожденных территориях (ФОТО) Общество 11 мая 15:26
Реваншистские заявления в Армении вызваны больным неофашистским мышлением – политобозреватель Политика 11 мая 15:16
Все новости