Туркменистан участвовал в принятии ряда документов стран Центральной Азии и Китая
БАКУ /Trend/ - Туркменистан участвовал в принятии ряда документов стран Центральной Азии и Китая.
Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, соответствующая церемония состоялась в ходе второй встречи министров иностранных дел в формате «Центральная Азия - Китай».
В частности, были приняты меморандум о создании формата встреч министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай», совместное заявление глав МИД по Афганистану, о дальнейшем углублении межрегионального сотрудничества, а также о сотрудничестве в борьбе с COVID-19.
Сообщается, что в ходе встречи была озвучена позиция Туркменистана по обеспечению энергетической, транспортной и экологической безопасности на региональном и международном уровнях. Подчеркнута значимость развития транспортно - транзитного сообщения по основным транспортным коридорам регионального и континентального уровня.
Так, Туркменистан намерен и далее содействовать транспортной взаимосвязанности и обеспечению устойчивости торговых связей, в том числе путем полного раскрытия транспортно - транзитного потенциала Центральной Азии.
Согласно сообщению, министры высказались за налаживание механизма встреч для поддержания активного диалога и практической реализации совместных инициатив в сферах торговли, транспортно - коммуникационных систем, медицины и здравоохранения, научно-технических инноваций, цифровой экономики и других.
Отметим, что Туркменистан и Китай сотрудничают в ряде сфер, в частности, в энергетической.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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