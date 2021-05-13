БАКУ /Trend/ - Туркменистан участвовал в принятии ряда документов стран Центральной Азии и Китая.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, соответствующая церемония состоялась в ходе второй встречи министров иностранных дел в формате «Центральная Азия - Китай».

В частности, были приняты меморандум о создании формата встреч министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай», совместное заявление глав МИД по Афганистану, о дальнейшем углублении межрегионального сотрудничества, а также о сотрудничестве в борьбе с COVID-19.

Сообщается, что в ходе встречи была озвучена позиция Туркменистана по обеспечению энергетической, транспортной и экологической безопасности на региональном и международном уровнях. Подчеркнута значимость развития транспортно - транзитного сообщения по основным транспортным коридорам регионального и континентального уровня.

Так, Туркменистан намерен и далее содействовать транспортной взаимосвязанности и обеспечению устойчивости торговых связей, в том числе путем полного раскрытия транспортно - транзитного потенциала Центральной Азии.

Согласно сообщению, министры высказались за налаживание механизма встреч для поддержания активного диалога и практической реализации совместных инициатив в сферах торговли, транспортно - коммуникационных систем, медицины и здравоохранения, научно-технических инноваций, цифровой экономики и других.

Отметим, что Туркменистан и Китай сотрудничают в ряде сфер, в частности, в энергетической.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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