В Азербайджане на аукцион выставят 79 объектов госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана 29 июня выставит на аукцион 79 объектов госимущества.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики, в частности, на аукцион будут выставлены 35 пакетов акций акционерных обществ, 16 малых госпредприятий и недостроенных объектов и 28 транспортных средств.

За ходом аукциона можно будет наблюдать посредством электронных ресурсов.

Лица, желающие принять участие в торгах на сайте госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны пройти регистрацию и оплатить задаток в размере 10 процентов от первоначальной аукционной стоимости собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион".

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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