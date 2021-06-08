Грузия является одной из приоритетных для Латвии стран с точки зрения европейской политики соседства и "Восточного партнерства"
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Молодежь и представители спортивной общественности Азербайджана посетили могилу Азада Рагимова (ФОТО)
США готовы предоставить техпомощь для демаркации границы между Азербайджаном и Арменией - Филип Рикер
И.о. помощника госсекретаря США призвал предоставить карты для разминирования освобожденных территорий Азербайджана
Грузия является одной из приоритетных для Латвии стран с точки зрения европейской политики соседства и "Восточного партнерства"
В Азербайджане внедрена система очередности на участках, где будет производиться сбор урожая зерновых (ФОТО)
Выпускники Азербайджана и Турции смогут свободно заниматься профдеятельностью на рынках труда обеих стран
Компании Азербайджана динамично развиваются и переосмысливают способы использования новых возможностей – PwC
Азад Рагимов отличался высокими человеческими качествами – трехкратная чемпионка мира Айнур Мамедова (ФОТО)
И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии встретился с представителями гражданского общества Азербайджана
Строительство на освобожденных землях Азербайджана станет приоритетом госбюджета на ближайшие годы - министр
Первый заместитель министра здравоохранения здравоохранения Азербайджана принял делегацию во главе с послом Израиля (ФОТО)