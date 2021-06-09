Туркменистан и Великобритания продолжают обсуждать потенциальные проекты

БАКУ /Trend/ - В настоящее время обсуждается ряд потенциальных проектов между Великобританией и Туркменистаном, сообщили Trend в британском Департаменте международной торговли.

"Сотрудничество замедлилось из-за ограничений на поездки, связанных с COVID-19, однако нам удалось сохранить взаимодействие с Туркменистаном через онлайн-платформы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что британские компании работают в Туркменистане в нескольких отраслях - от энергетики до спорта.

"В настоящее время в Туркменистане представлено несколько британских компаний: Petrofac, Buried Hill, Shell, JCB и De La Rue", - уточняется в информации.

Как ранее сообщали в департаменте, двусторонний товарооборот между Великобританией и Туркменистаном со второго квартала 2019 по второй квартал 2020 года составил 27 миллионов фунтов стерлингов (35,8 миллиона долларов).

Основными пятью наименованиями продукции, экспортируемой из Великобритании в Туркменистан в отчетном периоде, были: химические вещества на сумму четыре миллиона фунтов стерлингов (5,3 миллиона долларов), пищевые, дубильные и красящие материалы на сумму два миллиона фунтов стерлингов (2,6 миллиона долларов), общепромышленное оборудование (промежуточное) на сумму 980 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов), общепромышленное оборудование (капитальное) на 970 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона долларов), ювелирные изделия на 970 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона долларов).

При этом в Великобританию из Туркменистана за тот же период в основном импортировались: металлические руды и лом на сумму 390 тысяч фунтов стерлингов (517 629 долларов), самолеты на сумму 340 тысяч фунтов стерлингов (451 266 долларов), неорганические химикаты на 280 тысяч фунтов стерлингов (371 631 доллар), суда на сумму 250 тысяч фунтов стерлингов (331 813 долларов), общепромышленное оборудование (капитальное) на 150 тысяч фунтов стерлингов (199 088 долларов).

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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