В 2020 г. вырос товарооборот между Ульяновской областью РФ и Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - В 2020 году торговый оборот между Ульяновской областью России и Туркменистаном составил 3,280 миллиона долларов, сообщили Trend в пресс-службе губернатора и правительства Ульяновской области.

В том числе хлопка было импортировано на 1,251 миллиона долларов.

"В 2019 году сумма торгового оборота составила 403,7 тысячи долларов, в том числе экспорт – 60,1 тысячи долларов, импорт – 343,6 тысячи долларов", - говорится в сообщении.

Согласно информации, компании Ульяновской области поставляли зарубежному партнеру подшипники скольжения для валов а/м и автомобили УАЗ.

Также отмечается, что в Ульяновской области действует региональная туркменская общественная организация по сохранению и развитию культуры "Парахат".

Как ранее сообщили Trend в министерстве иностранных дел России, в 2020 году положительная динамика в российско-туркменской торговле продолжилась – по сравнению с 2019 годом товарооборот увеличился на 39,6 процента и достиг 970,2 миллиона долларов (без учёта поставок туркменского газа). Объём экспорта увеличился на 19,6 процента (до 649,5 миллиона долларов), импорта – на 11,6 процента (до 320,6 миллиона долларов).

"В 2020 году в Туркменистан в основном экспортировались металлы и изделия из них; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё; продукция химической промышленности; машины, оборудование и транспортные средства", - отметили в министерстве.

Основной продукцией импорта из Туркменистана были: продукция химической промышленности; текстиль, изделия из него и обувь; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; минеральные продукты.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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